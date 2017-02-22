SSK’lı ne KKTC’den ne de Türkiye’den faydalanabiliyor

Eniz Orakcıoğlu

Ülkedeki sağlık hizmetlerini mercek altına alan Yeni Bakış, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (SSK) amatör yapısını ortaya çıkardı. Yıllardır Genel Sağlık Sigortası üzerinde yapıldığı iddia edilen çalışmaların bir türlü meyvesini vermemesi vatandaşları da bu kurumun mevcut yapısını sorgulamasına neden oluyor.

“İşlemler ağırdan alınıyor”

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Gulle, hükümette oldukları dönemde Türkiye’nin SSK’sı ile bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, KKTC’li vatandaşların Türkiye’deki hastanelerden SSK ile faydalanabilmesi için çalışmalar yapıldığını ancak şuanda bu işlemlerin ağırdan alındığını savundu.

“TC’liler hizmet alabiliyor, bizimkisini Saner bilir…”

Sağlık Bakanı Sucuoğlu da Türkiye’den gelen SSK’lı vatandaşların burada hizmet alabilmesi adına Türkiye ile özel bir hastanenin anlaştığını ve hizmet alabildiklerini belirterek, “KKTC vatandaşlarının Türkiye’de hizmet alabilmesi konusu Sosyal Sigortalara bağlı bir konu olduğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner konuyla alakadardır” diyerek topu Saner’e attı.

“Çok uğraş gereken bir iş”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ise “Türkiye, burada yaşayan ve Sosyal Sigortalı olan hastalarına bakması için, buradaki bir özel hastane ile protokol imzalamıştır. Bu anlaşmanın hükümetin anlaşmalarıyla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası üzerinde çok uğraş verilmesi gereken bir konudur, bu sebeple çok fazla dillendirmemekteyiz” şeklinde konuştu.

“200 milyon civarında para isteniyor…”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Arifoğlu da KKTC vatandaşı Türkiye’de, Türkiye vatandaşı da KKTC bakınması için bir projeden bahsediliyor. Ama biz kendi içimizdeki sorunu halletmezken, projeyi bu şekilde mega şekle getirmemiz sonucunda maddi sorunlarla baş edebilecek miyiz bu konuda şüpheliyim. KKTC içerisinde yapılacak olan Genel Sağlık Sigortası bütçesi bile başlı başına bir sorundur, bu iş 200 Milyon TL civarında bir para istemektedir” diye konuştu.

KKTC’de sosyal sigortalara bağlı olan hastalar T.C’deki hastanelerde devlet güvencesi ile bakılamamaktan şikâyetçi… T. C vatandaşları, KKTC’de devlet güvencesi ile özel sağlık hizmeti alabilirken KKTC’li vatandaşların Türkiye’ye gittiklerinde herhangi bir sigorta hizmeti alamaması sağlık alanındaki beceriksizliği gözler önüne seriyor.

Gulle: “Otomasyon bugüne dek tamamlanmalıydı”

Eski Sağlık Bakanı Ahmet Gulle, Sağlık Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye SSK ile bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatarak, “O dönemde bunun altyapısının hızlı bir şekilde tamamlanıp bu anlaşmanın (protokolün) hayata geçmesine yönelik olarak çalışmalarımızı sürdürmüştük. Bu noktada en önemli nokta otomasyonun yani yazılımın tamamlanmasıydı. Her şey bilgisayar ortamında olup hızlı şekilde iletişim için çalışmalar çok önemliydi. Bu konuda otomasyon projesini hızlandırmış ve aşağı yukarı sonuçlandırma noktasına getirmiştik. Otomasyonun tamamlanması gerektiği halde halen bugün tamamlanmamıştır” dedi.

“SSK Nalbantoğlu’nu 2’nci basamak olarak kabul etti”

Gulle, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu konuda bir de sıkıntımız vardı ki bize göre Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi verdiği hizmetler ve yaptığı işlemlerle 3’üncü basamak hizmet veren bir hastanedir. Bu hastanede kalp ameliyatları ve böbrek nakli ameliyatları gibi büyük operasyonlar yapılmaktadır, ancak asistanlara yarı süreli uzmanlık eğitim verilmektedir. Bu eğitim tam süreli olmadığı için SSK bizi 3’üncü basamak değil de 2’nci basamak olarak kabul etmekteydi.”

“Genel Sağlık Sigortası fonu oluşturulmalı”

Hükümette oldukları dönemde bütünlüklü bir sağlık reformu projelerinin bulunduğunu hatırlatan Gulle, “Bu projede KKTC’de de bir Genel Sağlık Sigortası fonunun oluşması yer almaktaydı. Bu Genel Sağlık Sigortası fonu oluşacak ki nasıl Türkiye’nin SSK’sı (Genel Sağlık Sigortası) burayla anlaşma yapıp vatandaşları buraya geldiğinde aldığı sağlık hizmetlerini ödüyorsa. Bizimde Genel Sağlık Sigortamız Türkiye ile anlaşıp aynı uygulamayı yapabilsin” diye konuştu.

“Türkiye’deki kurumlarla anlaşılmalı”

Gulle, mecliste yaptığı konuşmaya da değinerek, şunları söyledi; “Sağlık Bakanına bu konulara daha çok eğilmemiz gerektiğini ve Genel Sağlık Sigortasını hızlandırmak gerektiğini aktardım. Bunun yanında Türkiye’den KKTC vatandaşlarının rahatlıkla sağlık hizmeti alması, aynı ülkemizde TC vatandaşlarının KKTC hastanelerine bakınabildiği gibi bakınması noktası da ikinci aşamadır. Bizde buradaki altyapıyı kuracağız, bizimde SSK’mız oranın Sosyal Güvenlik Kurumu nasıl anlaşma yapıyorsa bizde Türkiye’deki Kurumlarla anlaşarak bizim vatandaşımızın da oraya gittiğinden bundan yararlanabilecek.”

“Geç kalınıyor”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun otomasyonu hızlandıracağını söylemesine karşı, bu konuda geç kalındığını ve gecikildiğini söyleyen Gulle, “Bu konu önemli bir konudur ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşmelidir” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu; “Otomasyon Mayıs’ta biter”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Otomasyonla ilgili olarak Türkiye’den gelen şirket yetkililerinin çalıştığını belirterek, “Bize verdikleri bitirme tarihi Mayıs ayında bu işin tamamen biteceği yönündedir. Türkiye’de bu işi yapan şirketle bir anlaşma imzalanmıştı ve 1 aydır bizim ekiplerle birlikte çalışıyor. Nisan’da Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesinde bu sistemi başlatacağız” dedi.

“Çalışmalar vardır”

Türkiye’den gelen SSK’lı vatandaşların burada hizmet alabilmesi adına Türkiye ile özel bir hastanenin anlaştığını ve hizmet alabildiklerini belirterek, “KKTC vatandaşlarının Türkiye’de hizmet alabilmesi konusu Sosyal Sigortalara bağlı bir konu olduğu için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner konuyla alakadardır. Bakan yakında Ankara’ya gidiyor, bu konu ile ilgilide görüşmeleri olacaktır” dedi.

Saner: Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalışmalar sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ise Genel Sağlık Sigortası konusunun hep gündemlerinde olduğunu vurgulayarak, “Genel olarak sağlık konusu olduğundan dolayı Sağlık Bakanlığından çözümlenecek gibi düşünülüyor, ama Genel Sağlık Sigortası gerçekleşirse Sağlık Bakanlığı da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından hizmet alan kurumlardan biri olacak. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor, ekiplerimiz sürekli karşılıklı gidip geliyor. Hafta içi bir Ankara ziyaretim var. Ziyaretten sonra sizlere daha net ve farklı bilgilerde verebilirim.

“Çok uğraş gereken bir iştir”

Saner, sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye, burada yaşayan ve Sosyal Sigortalı olan hastalarına bakması için, buradaki bir özel hastane ile protokol imzalamıştır. Bu anlaşmanın hükümetin anlaşmalarıyla bir ilgisi yoktur. Dolayısıyla Genel Sağlık Sigortası üzerinde çok uğraş verilmesi gereken bir konudur, bu sebeple çok fazla dillendirmemekteyiz.”

Arifoğlu; “Orta yerde bir paradoks var”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, KKTC vatandaşı olarak devletin ben yapamam deyip sevk ettiği Yakındoğu Hastanesine, yabancı uyruklular rahatça gelip gidebilirken, KKTC vatandaşları sevk mekanizması ile gelip gittiğini vurgulayarak, “Burada da orta yerde bir paradoks var. Kısacası bizim vatandaşımız özel hastanelere sevkle gidebiliyor bu noktada da bir anomali var. Bunun da biran önce düzeltilmesi şarttır” şeklinde konuştu.

“Hastalar hasta hakkı elde etmiş olacak”

Arifoğlu, sözlerine şu şekilde devam etmektedir; “Genel sağlık sigortası bütün ülkeyi kapsarsa, yani gerek çocukları, gerek yaşlıları, gerekse çalışanları kapsarsa ve bu sistem çalışır duruma gelirse böylelikle hiç kimse birinin sevkine gerek kalmadan ülkemizde istediği hastaneye ve istediği doktora gidebilecektir. Böyle olduğu zaman hastalar en önemli olan hasta hakkını da elde etmiş oluyor. Çünkü doktor seçme özgürlüğü ortaya çıkıyor. Bunun yanında parasını verdiydi veya vermediydi de ortadan kalkıyor. Kısacası bu sistemin biran önce yapılması şarttır.”

“Sevkler bütçenin 5’de 1’ini oluşturuyor”

Sevkler sebebi ile ortaya 64 Milyonluk bir paranın ortaya çıktığını vurgulayan Arifoğlu, “Bu para Sağlık Bakanlığı bütçesinin 5’de 1’dir. Yine bugün Devlet hastanesinde ilaç sıkıntıları olduğunu, antibiyotik bulunamadığın duydum. Anlayacağınız sağlık anlamında ciddi maddi sıkıntılar da var olmaktadır. Bu sevk mekanizması bu şekilde devam ederse, bu sağlık sistemi düzeltilmezse ve kamu hastanelerinde çalışacak hekim de yoksa sağlık bakanlığının bütçesi çocuklara aşı almaya bile yetmeyecektir” dedi.

“Kalite o zaman artar”

“Temel Sağlık Sigortası, döner sermaye, hasta hakları ve özel hastane yasalarını devletin yapması gereken zorunlulukları arasındadır” diyen Arifoğlu “Çünkü sistemi kurabilmek için olmazsa olmazlar bunlardır. Sistem kurulduğu zaman da hem özelde, hem kamuda çalışan hekimler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşacaktır. Bu da kaliteyi artıracaktır” diye konuştu.

“Genel Sağlık Sigortası 200 Milyon TL istiyor”

KKTC vatandaşı Türkiye’de, Türkiye vatandaşı da KKTC bakınması için bir projeden bahsedildiğini söyleyen Arifoğlu, “Ama biz kendi içimizdeki sorunu halletmezken, projeyi bu şekilde mega şekle getirmemiz sonucunda maddi sorunlarla baş edebilecek miyiz bu konuda şüpheliyim. KKTC içerisinde yapılacak olan Genel Sağlık Sigortası bütçesi bile başlı başına bir sorundur, bu iş 200 Milyon TL civarında bir para istemektedir. Sağlık bakanı ise bu parayı nerden bulacağı yönünde kara kara düşünmektedir. Bunun yanında bazı eski Maliye Bakanlarının demeçlerinde de böyle bir para olmadığı söylenmişti” dedi.

Bir adım atmadan koşturmaya çalışıldığını belirten Arifoğlu, “Bu işin içine Türkiye’yi de entegre etmeye çalışmaktayız. Biz daha kendi içimizde Genel Sağlık Sigortasını kuramadan, bunu bir mega proje yapıp 80 milyonla da bağdaştırabilecek miyiz?” şeklinde konuştu.