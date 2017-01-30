Starbucks'tan 10 bin mülteciye istihdam

ABD'li kahve devi Starbucks, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişini askıya alan ve 7 Müslüman ülkeden vatandaşların ülkeye girişine 90 gün yasak getiren başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçti.

Starbucks CEO'su Howard Schultz şirket çalışanlarına gönderdiği mektupta, "Amerikan Rüyası'nın vadettiği değerlerin sorgulandığı eşi benzeri görülmemiş bir zaman" yaşandığına dikkat çekti.

Starbucks'ın savaş, şiddet, zulüm ve ayrımcılıktan kaçanları istihdam etmek için çabalarını iki katına çıkaracağını aktaran Schultz, "Önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde 10 bin mülteci istihdam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Schultz, şirketin Meksika'da yatırım yapmaya devam edeceğini de söyledi.

New York, California, Virgina, Washington, Massachusetts eyaletlerindeki federal mahkemeler, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya almıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişine ilişkin kararnameyi imzalaması ve ardından gözaltıların başlaması ülkenin birçok noktasında protesto ediliyor.

Trump bundan önce de, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Reuters, AA