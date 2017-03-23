Steinmeier: "Erdoğan, Türkiye'nin inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Steinmeier, Türkiye'nin tüm kazanımlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

'İNŞA EDİLEN HER ŞEY YIKILMAKTA'

Steinmeier, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğerleriyle son yıllarda inşa ettiğiniz her şeyi ve ortaklarınızla ilişkileri tehlikeye atıyorsunuz. Türkiye'ye endişeyle bakıyoruz. Yıllar içerisinde inşa edilen her şey yıkılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Almanya'ya yönelik Nazi benzetmesi nedeniyle de eleştiren Steinmeier, şu sözleri sarfetti: "Nazi benzetmelerine son verin. Türkiye ile ortaklık isteyen insanlarla bağı koparmayın."

'DENİZ YÜCEL'İ SERBEST BIRAKIN'

Steinmeier, Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına da tepki gösterdi: "Hukuk devletine ve gazetecilerin özgürlüğüne saygı duyun. Deniz Yücel'i serbest bırakın."

Alman cumhurbaşkanı, Türkiye'den gerilimi azlatmaya yönelik sinyaller almayı memnuniyetle karşılayacaklarını da sözlerine ekledi.

ALMANYA İLE KRİZ

Türk bakanların anayasa değişikliği referandumu sürecinde Almanya'da miting yapmalarına engel olunmasıyla başlayan iki ülke arasındaki kriz, Türkiye'nin Berlin'in uygulamalarını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmesiyle tırmandı. Almanya, Die Welt muhabirinin tutuklanması nedeniyle de Ankara'ya tepkili.

Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl'ın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen'in bulunduğuna dair kanıt bulunmadığını ileri sürmesi de iki ülke arası ilişkileri geren bir başka unsur. Dışişleri bakanlığı, söz konusu ifadeler nedeniyle dün Alman maslahatgüzarını çağırarak tepkisini dile getirdi.