Straw: "Uluslararası camia Kıbrıslı Rumlara net bir şey söylemeli"

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw, "Kıbrıs'ın AB'ye üye olmasına izin vererek büyük bir hata yaptık. Bu durum Rumların eline daha çok kart verdi." dedi.

Straw, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya Turizm Forumunda, Türkiye'nin bir dönem mesafe anlamında İngiltere için çok uzak bir ülke olduğunu, turizmin insanların birbirlerine yönelik algılarını geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Terörün turizmi olumsuz etkilediğini, ülkesinin IRA ile uzun süre mücadele ettiğini kaydeden Straw, terörün İngilizlere çok acı çektirdiğini anlattı.

Straw, "Türkiye, daha fazla acı çekti. Özellikle 15 Temmuz'da çok sayıda insan hayatını kaybetti. Demokratik ve seçilmiş bir hükümetin yerine askerin gelmesi girişiminin ne kolay gerçekleştirildiğini gördük. Neredeyse başarıya ulaşacak olan bu darbe girişimi bizim hükümetimiz tarafından en başından beri kınandı. Bu ve bunun gibi saldırılar, turist sayısını azaltıyor. İngiliz hükümeti Türkiye'ye seyahat konusunda buranın emniyetli olduğu vurgusu yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Arap Baharı yanlış okundu"

İngiltere'nin AB'den ayrılması ve AB'nin geleceği hakkında değerlendirmeler de yapan Straw, Arap Baharı'nın yanlış okunduğunu, demokratik hükümetlerin bu bölgelerde hakim olacağı gibi bir algıya kapıldıklarını söyledi.

Jack Straw, Ortadoğu'da bu tür yönetim deneyimlerinin daha önce olmadığını aktararak, "Yaşananların sonunda terör örgütlerinin tehditleri ortaya saçıldı. Buradaki hasarı sarabilecek miyiz? Otoriter rejimlerin burada daha ne kadar kalacağını bilemiyoruz. Türkiye de bu bölgesel durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Turizm sadece bana ve aileme sunduğu imkanlar nedeniyle değil. Ortada bir Vietnam örneği var. Turizm böyle şeyler yapmaya muktedir bir sektör." dedi.

Davetlilerin sorularını da yanıtlayan Straw, Kıbrıs'taki barış görüşmeleri hakkında yöneltilen soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'la ilgili görüşlerim KKTC'de beni daha sevilen biri haline getiriyor. Güney Kıbrıs için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Kıbrıs'ın AB'ye olmasına izin vererek büyük bir hata yaptık. 2004'te yaşandı bu. Papadopulos yönetiminde Kıbrıslı Rumlar için böyle bir karar verdiler. Bu durum Rumların eline daha çok kart verdi. Statükoyu değiştirmekle ilgili istekleri de azaldı. Barış görüşmelerinde ılımlı liderlerin olması her zaman fayda sağlayacaktır. Barış görüşmelerinin yeniden başlamasını umut ediyorum. Uluslararası camianın Kıbrıs'ın ikiye ayrılması konusunu değerlendirmesi lazım. İnsanlar hemen 'Bunu yapamazsınız' diyorlar. Dünyanın birçok yerinde yapılmış olan bir şey. Uluslararası camia Kıbrıslı Rumlara net bir şey söylemeli. 'Görüşmelere başlamazsanız uluslararası camia bu bölünmeyi onaylayacak.' Belki böyle bir şey söylenirse görüşmeler daha hızlı başlayabilir."

Straw, 15 Temmuz gibi bir darbe girişiminin İngiltere'de olması ihtimaline yönelik soruya ise şu yanıtı verdi: