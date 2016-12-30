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  3. Strazburg’da Kültürel Miras Semineri düzenleniyor
Strazburg’da Kültürel Miras Semineri düzenleniyor

Strazburg’da Kültürel Miras Semineri düzenleniyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Rum Dönem Başkanlığının, örgüt sekreterliğiyle işbirliği içerisinde, 13 Ocak’ta, Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nde, kültürel mirasla ilgili seminer düzenleyeceği haber verildi.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Rum Dönem Başkanlığının, örgüt sekreterliğiyle işbirliği içerisinde, 13 Ocak’ta, Strazburg’daki Avrupa Konseyi’nde, kültürel mirasla ilgili seminer düzenleyeceği haber verildi.

Seminerin amacının, kültürel mirasın korunmasının, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Rum Dönem Başkanlığının önceliği olarak ortaya konması yanı sıra, Rum kesiminin bu alandaki uluslararası faaliyetlerinin tanıtılması olduğunu yazan Simerini gazetesi, seminerde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjorn Jagland ve UNESCO Genel Sekreteri Irina Bokova’nın konuşma yapacaklarını ekledi.

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