"Stres sonrası sağlam bağışıklık sistemi gerekiyor"

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Psikolog Gözde Patlak, "Stresli dönemler sonrasında görülen grip, alerji gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık sistemi için iyi beslenme şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Patlak, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, stresin ne yazık ki hayatın büyük bir parçası olduğunu belirterek, yoğun stresli dönemler sonrasında vücutta değişik tepkiler gözlemlenebileceğini kaydetti.

Bu tepkilerin çoğunluğunun bağışıklık sisteminin stresli durumlardan etkilenmesinden kaynaklandığını ifade eden Patlak, şunları söyledi:

"Bu dönemlerde bünyemiz enfeksiyonlara karşı daha da hassaslaşabilir. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekir. Stresli dönemler sonrasında görülen grip, alerji gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık sistemi için ise iyi beslenme şarttır. Beslenme açısından bazı besinleri yemek listelerinize dahil ederek bağışıklığınızı artırmaya yardımcı olabilirsiniz. Protein vücudun savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Deniz ürünleri, yağsız et, kümes hayvanları (hindi, tavuk), yumurta, fasulye, tuzsuz fıstık ve yağlı tohumları da içeren çeşitli proteinli gıdaları yemek listenize eklemeyi unutmayın."

Patlak, A vitamininin, cilt ve dokuları, ağız, mide, bağırsaklar ve kış aylarında en çok etkilenen solunum sistemini ve bağışıklık sistemini sağlıklı tutarak düzenlediğini anlatarak, enfeksiyonlardan koruduğunu kaydetti.

Bağışıklık sistemini güçlendiren bu vitaminin havuç, lahana, ıspanak, kırmızıbiber, kayısı, yumurta gibi yiyeceklerin tüketilmesiyle alınabileceğini aktaran Patlak, "C vitamini, antikor oluşumunu uyararak bağışıklığı artırır, sizi enfeksiyona karşı korur. Portakal, greyfurt ve mandalina, kırmızıbiber, maydanoz gibi C vitamini yüksek besinleri ara öğün olarak listenize mutlaka ekleyin. E vitamini bir antioksidan olarak çalışır, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Badem, bitkisel yağlar (zeytinyağı gibi), fındık, fıstık ezmesi veya ıspanak ile diyetinize E vitamini ekleyin." ifadelerini kullandı.

Patlak, çinkonun bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı ve yaraların iyileşmesinde etkili bir mineral olduğunu aktararak, "Çinko yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt, tam tahıllı ürünler ve kuruyemişlerde bulunur. Özellikle kış aylarında bize sunulan en güzel deniz ürünlerinden olan balığı haftada 1-2 gün tüketerek çinko alımınızı arttırın.” önerisinde bulundu.