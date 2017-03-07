Su altında köpek balıklarıyla uyuyacağınız bir oda

Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Aquarium de Paris, okyanusun en yırtıcı hayvanlarının arasında uyuma tecrübesi sunan bir yatak odasına sahip.

Akvaryumun içinde yer alan suit odanın camdan yapılmış duvarları, misafirlerine 360 derecelik panoramik bir görüş açısı sunuyor.

Yerin 10 metre altındaki bir köpek balığı tankının içine doğru inen odada böylece, alışılmışın dışında 35 oda arkadaşına sahip oluyorsunuz.

AirBnb üzerinden kiralanabilen bu oda aynı zamanda AirBnb’nin ilk su altı konaklama hizmeti olma özelliğini taşıyor.

Konaklamaya özel bir akşam yemeği ve akvaryumda bir günlük tur da dahil ediliyor.

Farklı bir deneyim yaşamak isteyen ve köpek balıklarının arasında, onları izleyerek uyumak isteyenler için oldukça ilginç bir tecrübe olacağı kesin.