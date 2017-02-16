Şubat tatili tamamlandı. Öğrenciler ve öğretmenler bu sabah saat 08.00’de çalan zille ders başı yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci dönemi bugün başladı. İkinci dönem 16 Haziran’da tamamlanacak.

Bakanlık ve öğretmen sendikalarından oluşan teknik kurul, önceki gün, ders başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili yeniden düzenleme yapmıştı.

Bugünden itibaren dönem sonuna kadar geçerli olacak bu saat düzenlenmesine göre, ilkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-12.40; okul öncesi okullarda (4-5 yaş) 08.00-12.00 olacak. İlkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda uygulanan pazartesi öğleden sonra dersleri 14.00-16.10 saatleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve liselerde ise ders başlangıç ve bitiş saatleri 07.55 - 13.05, pazartesi öğleden sonraları da 14.00-16.00 olarak belirlenmişti.