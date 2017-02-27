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Şubat’ta mangal keyfi

Şubat’ta mangal keyfi

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu piknik alanlarında aldı

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Melin Dobran

Kuzey Kıbrıs geçtiğimiz hafta sonu yazdan kalma günler yaşadı. Güneşli ve güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar ailecek kendilerini dışarıya atarak piknik alanlarına akın etti.

Diyalog muhabirinin objektifine Boğaz Piknik Alanı’nda poz veren vatandaşlar, Pazar gününü mangal yakarak değerlendirdiklerini, ailecek güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Keyfileri her hallerinden belli olan vatandaşlar, haftanın stresini atarken, çocuklar ise temiz havada koşup oynadı. 

Beyler mangal başında kebap pişirirken, hanımlar da sofra hazırladı. Bölgenin temiz olmasından memnun olduğunu dile getiren vatandaşlar, piknik yapmanın tadını çıkardı. Vatandaşlar, birçok ülkede kış mevsiminin devam ettiğine havaların soğuk olduğuna dikkat çekerek, “Kıbrıs cennetten bir parça. Bugün dereceler 22-23’ü gösteriyor. Şubatta yazdan kalma bir gün yaşıyoruz” dedi.

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