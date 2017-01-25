Suç ortağı kayıp

Melin Dobran

Girne’de Zeytinlik bölgesinde geçtiğimiz Aralık ayında Yıltan Kanlı’nın evinden yüklü miktarda para ve eşya çalan zanlı Gökhan Baş, önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı. Hırsızlık suçunu M.A isimli bir şahısla birlikte işlediği ortaya çıkan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Baş’ın şuan aranmakta olan M.A. ile birlikte Aralık ayında Zeytinlik bölgesinde Yıltan Kanlı’nın evine girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların eve mutfak kapısından girerek 15 bin 500 TL değerinde değerinde 3 adet Led TV, çelik kasa içerisinde muhafaza edilen yüklü miktarda dolar, Euro ve çeşitli ziynet eşyaları çaldıklarını belirtti.

Suç ortağı yurtdışına çıktı

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı M.A.’nın 24 Aralık 2016 tarihinde yurt dışına kaçtığını ve aranan şahıs ilan edildiğini, zanlı Baş’ın ise önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Yapılan sorgulamada Gökhan Baş’ın işlediği suçu itiraf ettiğini kaydeden polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.