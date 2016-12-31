Suçunu itiraf etti

Evrim Kamalı

Lapta’da Serkan Bal’ın evinde operasyon düzenleyen Narkotik ekipleri, zanlının evinde üç çeşit uyuşturucu ele geçirdi. Bal’ın evinde 2 adet yeşil, 23 adet krem renk olmak üzere toplam 25 adet extacy, 1 gram hintkeneviri ve 3 gram bonzai tespit edildi. Gözaltına alınan ve poliste sorgulanan zanlı uyuşturucu hapları 100 adet, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 3 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 7 gram olarak 25 Aralık tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken ithal ettiğini itiraf etti. Aleyhindeki suçlamaları kabul eden zanlı, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İthal ettiğini kabul etti

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlının evinde mahkeme emri ile önceki gün arama yapıldığını ve evde üç çeşit uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının evinde bulunan extacy, hintkeneviri ve bonzai türü uyuşturucu maddeleri Aralık ayında farklı miktarlarla ülkeye yasal olmayan yollardan soktuğunu itiraf ettiğini belirtti. Kayıp olan uyuşturucuların araştırıldığını ifade eden polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ayrıca kan ve idrar örneği de verdiğini kaydetti.

3 gün poliste kalacak

Polis, aranan kişilerin olduğunu ve alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydetti. Polis, bu aşamada zanlı Serkan Bal’ın soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.