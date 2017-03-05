Suçunu kabul etti

Haspolat'da Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid'in kalmakta olduğu ikametgaha girerek içerden hırsızlık yapan zanlı Mazhar Hussain tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı, huzurunda bulunan zanlı Mazhar Hussain’in Haspolat'ta 27 Şubat 2017 – 01 Mart 2017 tarihleri, 21.00-17.00 saatleri arasında Papatya Sokak üzerinde bulunan Muhammed Farid'in kalmakta olduğu ikametgaha pencereden girerek ev içerisinde muhafaza ettiği 2 bin 100 TL nakit parayı çaldığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, alınan ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.