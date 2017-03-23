Sucuoğlu: "2016’da 112 Acil, 17 bin 856 vakaya gitti"

Uğur İrtem

Sağlık Bakanlığı’nın ambulansların daha etkin ve verimli hizmet sunabilmesini sağlama amacıyla düzenlediği; “I. Acil Ambulans Hizmetleri Çalıştayı” bugün Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) yapıldı.

Çalıştayla, KKTC Acil Ambulans hizmetlerinin işleyiş ve denetlenmesinin ülke şartlarına göre düzenlenmesi, modernize edilerek daha çağdaş hale getirilmesini hedefleyen I. Acil Ambulans Hizmetleri Çalıştayı’nın, acil ambulans hizmetlerinin örgütlenme ve işleyişine ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarının başlatılmasına katkı yapması hedefleniyor.

Çalıştay, bugün saat 10.00’da GAÜ Millenium Senato Kongre Merkezi’nde açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışta, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 112 Acil Servis Komite Koordinatörü, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, 112 Acil Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami ve GAÜ Rektörü Prof. Kutsal Öztürk konuştu.

Çalıştayda daha sonra sunumlara geçildi.

İlk oturumunda TC Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Haki Türkdemir, TC Sağlık Bakanlığı Acil ve Ambulans Denetim Birimi Sorumlusu Dr. Sevinç Türkdemir ve Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan; ikinci oturumda ise Polis Genel Müdürlüğü’nden Müfettiş Cevdet Demirel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekat Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Kısım Amiri Ümit Altınkaynak, KTBK’dan Sağlık Astsubay Kıdemli Başçavuş Nevzat Karayel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği As Başkanı Dr. İlker İpekdal, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Kolan British Hospital Başhekimi Dr. Harun Gülmez ve Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Beyoğlu sunum yaptı.

Katılımcıların sunduğu görüş ve önerilerle devam eden çalıştay, serbest konuşmalarla tamamlandı.

SUCUOĞLU: “ÇALIŞTAYDAN ÇIKACAK SONUCU ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, 2004 yılında kurulan 112 Acil Servis Hizmetleri’nin oluşumuna ve gelişimine katkı koyanlara teşekkür ederek, bunun bir ekip işi olduğunu ifade etti.

OLAYLARA MÜDAHALE EDEN İLK EKİP…

112 Acil Servis çalışanlarının büyük bir özveriyle, 24 saat görev yaptıklarını belirten Sucuoğlu, onların olaylara müdahale eden ilk ekip olduklarını kaydetti.

“Başarılarının artarak devamını diliyorum” diyen Sucuoğlu, “acil” kelimesinin, hayati bir tehlikeyi ifade ettiğini söyledi.

Bunu bir süre önce dağ yolunda meydana gelen ve 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği üzücü trafik kazasında yaşadıklarını anımsatan Sucuoğlu, kazada 2 öğrenci ile 1 yetişkinin acil servis ambulansları tarafından hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirmesi sayesinde hayatları kurtulduğunu vurguladı.

112 Acil’in gerçekten önem arz ettiğini ifade eden Sucuoğlu, eksikliklerinin bir an önce, süratle tamamlanması gerektiğini kaydetti.

“YASAL DÜZENLEMENİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK”

Faiz Sucuoğlu, çalıştayın en büyük amaçlarından birinin, buradan çıkacak sonucun bakanlığın yakın gelecekte bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin temelini oluşturacağını söyledi.

“ÖZEL HASTANE AMBULANSLARI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYIOR”

Sucuoğlu, bakanlığın ülkede özel hastanelerin sahip olduğu ambulansları tek çatı altında toplayacak bir çalışma başlattığını belirterek, bununla ilgili temas ettikleri sağlık merkezlerinin konuya sıcak baktığını kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, hazırlanmakta olan mevzuatta; personel sayısının artması, ayrı bir servis olması ve 112 çalışanlarının özellikli olması gerektiği üzerinde durulduğunu belirtti.

2016'DA 17 BİN 856 VAKAYA GİDİLDİ

112 Acil'in 2016 yılında 17 bin 856 vakaya gittiğini; servisin bazıları asılsız olmak üzere günde 2 bine yakın çağrı aldığını ifade eden Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil’in verdiği hizmetlerle gurur duyduğunu söyledi.

Kendilerine 112 Acil’i daha ileriye nasıl taşınabileceği konusunda görev düştüğünü da belirten Sucuoğlu, bu kapsamda çalıştaydan çıkacak sonucu çok önemseyeceklerini vurguladı.

AVCI: “112 ÖNCESİNDE YARALI VE HASTALAR HASTANEYE ARABALARIN ARKA KOLTUĞUNDA TAŞINIYORDU”

112 Acil Servis Komite Koordinatörü, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Avcı konuşmasında siren sesinin önemine vurgu yaparak, endişe, korku ve merak yaratan siren sesinin duyulmaması halinde bazı insanların ölebileceğini ifade etti.

112 Ambulans Ağı’nın tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de gerekli olduğunu belirten Avcı, 2004 yılında gönüllü bir ekip tarafından oluşturulan 112 Acil’in kuruluşuyla ilgili detaylı bilgi sundu.

Ağ kurulmazdan önce yaralı ve hastaların hastaneye arabaların arka koltuğunda yetiştirilmeye çalışıldığını da anımsatan Avcı, bunun üzerine harekete geçen ekiplerin ülke genelinde hayata geçirmeyi amaçladığı acil sağlık hizmetlerini; eşit, ulaşılabilir, kaliteli, süratli ve verimli olması yönünde adım attığını söyledi.

Avcı, bir siyasi karar sonucu oluşturulan 112 acil ve komuta merkezleriyle birlikte ne zaman meydana geleceği belli olmayan; trafik ve uçak kazaları, terör ve bomba patlaması gibi durumlara karşı nasıl müdahale edileceği üzerine çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

“HEDEF; OLAY YERİNE ŞEHİR İÇİNDE 7, ŞEHİR DIŞINDA 17 DADKİKADA ULAŞMAK”

Gelinen aşamada 112’yi olay yerine şehir içinde 7 dakikada, şehir dışında 17 dakikada ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Avcı, tüm çağrıların Lefkoşa’da merkeze gelerek ambulansların buradan yönlendirildiğini söyledi.

Konuşmasında Acil Sağlık Hizmetleri Yasası’na da değinen Avcı, gelinen aşamada bir an önce yasanın çıkarılması, bunun yanında Acil Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin de kurulması gerektiğine de vurgu yaptı.

ARİFOĞLU: “OLUŞTURULMASINDA MERHUM CUMHURBAŞKANI RAUF DENKTAŞ’IN DA KATKILARI VAR”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, 112 Acil’in parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, oluşturulmasında ekiplerin yanında merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da katkıları bulunduğunu anımsattı.

Bu kapsamda Denktaş’ın davetiyle ülkeye gelen “Thames Valley Resque Unit’in 5 yıl süreyle; hemşire, polis, sivil savunma, doktor 2 bin civarında insana ilk yardım eğitimi verdiğini kaydetti.

Arifoğlu, oluşturulmasında kendinin de katıları bulunduğu 112 Acil ile ilgili bilgiler verdi.

NAMİ: “ÇALIŞTAYDA YER ALMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUM”

112 Acil Sorumlu Hekimi Dr. Naciye Nami de bu serviste 11 yıldan beri özveriyle çalışmakta olduğunu belirterek, bu kapsamda düzenlenen çalıştaya yer almaktan kıvanç duyduğunu ifade etti.

“112 ACİL SERVİS; YAŞAMIN EN KIYMETLİ ANI DEMEK”

KKTC Acil Ambulans Hizmetleri’nde hastaların daha iyi hizmet alması, daha verimli çalışması ve mevcut sistemin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Nami, 112 Acil Servis’in yaşamın en kıymetli anı demek olduğunu vurguladı.

Nami, anın çok önemli olduğu hayati durumlarda, anında ve doğru müdahale olan bu hizmetin ülke genelinde en iyi şekilde verilebilmesi gerektiğini belirtti ve 112 Acil hakkında bilgi aktardı.

ÖZTÜRK: “ÇALIŞTAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

GAÜ Rektörü Prof. Kutsal Öztürk ise konuşmasında üniversite olarak böylesi önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Yaşam sürecinin sürekli içinde bulunan sağlık camiasının çok önemli olduğunu belirten Öztürk, bu kapsamda sağlık alanında yoğun bir çalışma içinde bulunan GAÜ’de Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu açtıklarını kaydetti.

Öztürk, çalıştayın başarılı geçmesini de diledi.