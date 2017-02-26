Sucuoğlu: "Analiz sonuçları DSÖ değerlerinin binde biri kadar"

ağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, yangın sonucu büyük hasar gören Devlet Laboratuvarı ile ilgili son durumu BRT’ye değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’ın geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a gönderilmesi ile ilgili olarak; Mehmet Tatar’ın dilinde yara oluşması üzerine burada gerekli tetkiklerin yapıldığını kanda pıhtılaşma ile ilgili bir sıkıntı tespit edilmesinin ardından ise, Türkiye’ye gönderildiğini anlattı.

Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’ın dilindeki yaranın kapandığını ve kandaki pıhtılaşmanın da normal düzeye geldiğini kaydeden Bakan Sucuoğlu, pazartesi günü yapılacak son tetkiklerin ardından Mehmet Tatar’ın ülkeye dönebileceğini dile getirdi.

Bakan Sucuoğlu, 16-17 Şubat’ta Türkiye’den gelen ekibin ağır metal ve gazlarla ilgili analizlerin yaptığını yineleyerek, analiz sonuçlarının kanseröjen kabul edilen değerlerin çok altında çıktığını belirtti.

Bakan Sucuoğlu, analiz sonuçlarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanseröjen kabul edilen değerin binde biri kadar olduğunu vurgulayarak, ciddi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

Çalışanlardan zaman zaman dilde kuruluk ve rahatsız edici bir koku olduğu şikayeti üzerine, çalışanlara idari izin verildiğini ve binanın bir haftadır kullanılmadığını da dile getiren Bakan Sucuoğlu, Veterine Dairesine bağlı labaratura taşınılması için önümüzdeki hafta Türkiye’den ekip geleceğini anlattı.

Bakan Sucuoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerinin de Cuma günü radyasyon ve havada asılı kalabilen ağır metaller ile ilgili gün boyu analizler yaptığını, neticesinde ise herhangi bir radyasyona rastlanmadığı bilgisini de verdi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Devlet Labaratuarının Mersin-Anamur radyasyon dedektörüne bağlı olduğunu ve yangından itibaren bugüne dek en ufak bir sinyal vermediğini de anlattı.