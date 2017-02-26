Sucuoğlu: “Artık doktor sıkıntısı yaşanmayacağını düşünüyoruz”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, hekimlerin özlük haklarının iyileştirildiğini, böylece artık doktor sıkıntısı yaşanmayacağını düşündüklerini açıkladı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek özlük hakları konusunda doktorları bilgilendirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Bakanlık Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Bakanlık Müdürü Ümit Özkıran ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Mustafa Altıngüneş de hazır bulundu.

Toplantıya Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Salih Beyoğlu, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal ve Cengiz Topel Hastanesi Başhekimi Hasan Garabli de katıldı.

“MEMMUNİYET VERİCİ BİR DÜZENLEME YAPILDI… ARTIK DOKTOR SIKINTISI YAŞANMAYACAK”

Toplantıda konuşan Bakan Sucuoğlu, göreve geldikleri günden itibaren hekimlerin özlük haklarını iyileştirmek için büyük çaba harcadıklarını, özellikle 2010 yılından sonra göreve başlayan doktorlar için memnuniyet verici bir düzenleme yapıldığını ifade etti.

2010 yılı öncesinde devlet hastanelerinde göreve başlayan doktorlar için de bir düzenleme yapıldığını söyleyen Sucuoğlu, bu düzenlemelerle doktor sıkıntısının artık yaşanmayacağını düşündüklerini de vurguladı.

İKİNCİ İŞ KONUSU

Sucuoğlu daha sonra sağlıkta ikinci iş yasağı konusunda doktorların görüşlerini dinleyerek, fikir alış verişinde bulundu ve yapılan yasal çalışmalar ile ilgili doktorları bilgilendirdi.

Döner sermaye ve genel sağlık sigortasıyla ilgili yasa tasarıları ile gelinen son aşama hakkında da açıklamalar yapan Sucuoğlu, belli aralıklarla bu toplantıların faydalı olacağını söyledi.

Sucuoğlu, önümüzdeki çarşamba günü Gazimağusa Hastanesi’nde de bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyleyerek bu toplantıların tüm ilçe hastanelerinde de devam edeceğini belirti.