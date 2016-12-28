Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Haber Toplantısı programında Sağlık Turizmi alanında başlattıkları çalışmaları anlattılar.

İlk sözü alan Faiz Sucuoğlu, bazı grupların karalama ve itibarsızlaştırma propagandalarına karşı bu projeye inandıklarını belirterek, bu ülkede, kaliteli sağlık hizmeti verilebileceğini, sağlık turizminin en iyi şekilde yapılabileceğini söyledi.

Sağlık Turizmi için alt yapı eksiklerini tespit ettiklerini kaydeden Sucuoğlu, özellikle özel hastanelerin de açılması ve devlet hastanelerinin de kalitesini artırmakla, sağlık turizminde önemli bir potansiyele ulaşacaklarına inandıklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri çalıştaydan olumlu sonuçlar çıkardıklarını kaydeden Sucuoğlu, çok istekli oldukları bu proje için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Sağlık turizmine özellikle özel sektörün hizmet vereceğine işaret eden Sucuoğlu, yeni açılacak devlet hastanelerinin de yeterli kapasitede olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, “ Bizim doktorlarımız Türkiye’de staj görüyor. Tecrübe ve donanım açısından kesinlikle bir sorun yoktur. Sağlık Turizmi açısından bizim sıkıntımız konaklama kalitesidir. Lefkoşa ve Güzelyurt’ta açılacak yeni hastanelerimizle bu sorunu aşacağız” dedi.

Sucuoğlu, 2017 yılında sağlıkta sıkıntıların değil, artık kalitenin konuşulacağını söyledi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuya önemli bir mesai ve çaba harcadıklarını belirtirken, Rum Tarafı’nın tüm engelleme girişimlerine karşın Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü içinde yer aldığını, bundan gurur duyduklarını söyledi.

Map2heal adlı network ağına da müdahil olan Kuzey Kıbrıs’ın şimdi geniş kapsamlı bir iletişim ağına sahip olduğunu kaydeden Ataoğlu, çalıştayla çalışmaları pekiştirdiklerini, çalıştaydan sadece bir kaç saat sonra olumlu sonuçlar almaya başladıklarını açıkladı

Ataoğlu, 2’si KKTC’den biri Türkiye’den olmak üzere sağlık turizmi alanında 3 yatırımcının kendileri ile temasa geçerek arazi talebinde bulunduğunu söyledi.

Sağlık turizminin, genel turizme de ciddi katkısı olacağına işaret eden Ataoğlu, çalıştayı organize eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’a teşekkür etti.

Fikri Ataoğlu, 87 değişik ülkeye ulaştırdıkları Kuzey Kıbrıs sağlık hizmetiyle, pek çok destinasyondan, hastanelerine turist beklediklerini kaydetti

Kuzey Kıbrıs’a 2 eğlence kenti kurulacağını açıkladığını hatırlatan Ataoğlu, “ Şimdi de sağlık turizminde önemli adımlar atıyoruz. Esas hedefimiz, hem kış hem de yazda turizmde yüksek rakamlar. Esnafın, memnuniyeti, vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli.” Dedi.

Savaşan da Kuzey Kıbrıs’ta sağlık turizmi projesini, hükümetle birlikte başarı ile yürüttüklerini, çalıştayın da bu projenin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Savaşan artık sağlık turizmi master planı hazırlayarak, daha emin adımlarla projenin ilerleyeceğini belirtti.

Ahmet Savaşan, sağlık turizmi alanı içinde yaşlılar için tatil köylerinin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, “Bakanımızla ortak bir hedefimizi buradan paylaşmak isterim. 2017’de turizm çalışmalarımızı artıracağız. 10 yılda 2 yüz bin sağlık turisti ve 2 milyar dolar hedefliyoruz” dedi.