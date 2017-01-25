Sucuoğlu: "Devlet laboratuvarı’nda insan sağlığını tehdit edebilecek bir unsur yok"

Tuğçe Ülkü Aydın

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’nda şu anda adli vakalar dışında tüm tetkiklerin yapıldığına işaret ederek, halkı en çok ilgilendiren sebze, meyvede pestisit analizlerinin19 Ocak’tan itibaren yapılmaya başlandığını söyledi.

Devlet Laboratuvarı’ndaki tüm aletlerin elden geçirildiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, “yaşanan büyük talihsizlik ardından, şubelerin yeniden göreve başlaması sevindirici” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, 22 Aralık’ta yanan Devlet Laboratuarı Dairesi’ni ziyaret ederek, yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu’na Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü Mehmet Tatar ile Sağlık Bakanlığı Müdürü Ümit Özkıran da eşlik etti.

SUCUOĞLU

Bakan Sucuoğlu incelemeleri öncesinde basına yaptığı açıklamada, 22 Aralık’ta çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Devlet Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalar ve süreç hakkında bilgi verdi.

Yangından bu yana, dairenin yeniden çalışabilmesi adına çok yoğun ve hızlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, 22 Aralık’ta saat 19.00’da başlayan yangının gece saat 21.00 sıralarında itfaiye, sivil savunma ve polis teşkilatının çabaları sayesinde söndürüldüğünü anlattı.

Binada 25 Aralık’ta yaptıkları ilk tespitte, Adli Kimya Fen Şubesi ve Besin Analizleri şubesinin ciddi zarar gördüğünü, diğer 4 şubenin ise kısmen zarar gördüğünü anlatan Bakan Sucuoğlu, binanın genelinde özellikle duman ve isten ciddi bir kirlilik olduğunu gördüklerini kaydetti.

Devlet Laboratuvarı Dairesi’nin geçici bir süre hizmet veremeyeceğini, ilgili kurumlara yazılı olarak bildirdiklerini ifade eden Bakan Sucuoğlu, 28 Aralık günü Gazi Üniversitesi’nden gelen Prof. Mehmet Çakmak ve ekibinin, Çevre Koruma Dairesi ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışması yaptığını belirtti.

“BU TİP OLAYLAR İÇİN EĞİTİM ALMIŞ BİR EKİBİN OLMASI ŞART”

Ekibin, 28-29 Aralık’ta tespitlerini yaptıktan sonra ayrıldığını ve 4 Ocak’ta ekibin yeniden adaya gelerek, çalışmalara başladığını anlatan Bakan Sucuoğlu, “Bu tip beklenmedik kimyasal madde yangınında ülkemiz ekip ve ekipman anlamında ciddi bir tecrübe eksikliğine sahip. Bu bir dersti bize, bu tip olaylar için hazırlanmış, eğitim almış bir ekibin olması lazım” dedi.

Bodrumdaki kimyasalların zarar görmesi, yanması, birbirinin içine girmesinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu anlatan Bakan Faiz Sucuoğlu, bunların taşınması için gereken özel varillerin de ülkede bulunmadığını kaydetti.

“ATIK MADDELER ÖLÇÜM KRİTERLERİNE UYMAK SURETİYLE TAŞINDI”

Atıkların Türkiye’den getirilen özel varillerle taşındığını ifade eden Bakan Sucuoğlu, “Atık maddeler çok ciddi ölçüm kriterlerine uymak suretiyle taşındı” dedi.

İlaç ve Kimyasal Analizler, Mikrobiyoloji, Pestisit Kalıntı Analizleri ve Radyobiyoloji ve Çevre Şubesi’nin 19 Ocak’ta hizmet vermeye başladığını vurgulayan Bakan Sucuoğlu, Türkiye’den temizlik için gelen ekibin tüm tedbirleri aldığını kaydetti.

Temizlik sırasında, Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği normları ve TC Çalışma Mevzuatı açısından ölçümlerin sık sık tekrarlandığını ifade eden Bakan Faiz Sucuoğlu, temizlik bittikten sonra da ölçümlerin yapıldığını ifade etti.

Devlet Laboratuar’ında insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir unsur olmadığı tespiti yapıldığını vurgulayan Bakan Sucuoğlu, bunun ardından hızlı bir şekilde hasar tespiti çalışmaları yapıldığı, sigorta firmasıyla görüşmeler yapıldığını kaydetti.

“TÜM ALETLER YENİDEN ELDEN GEÇİRİLDİ”

Türkiye’den gelen ekipler tarafından bina içerisinde incelemelerin yapıldığını, tüm aletlerin yeniden elden geçirildiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, özellikle Adli Kimya ve Fen Şubesi ile Besin Analizleri şubesindeki aletlerin çok büyük bir kısmının zarar gördüğünün tespit edildiğini anlattı.

“ADLİ VAKLAR HARİCİNDE, TÜM TETKİKLER YANGIN ÖNCESİ DURUMDA”

Sucuoğlu , “Şu an bizim tek eksikliğimiz Adli Kimya ve Fen Şubesi’dir. Adli vaklarla ilgili yapılan tetkikler dışında tüm tetkikler yangın öncesi duruma getirilmiştir ve yapılmaktadır” dedi

“KİMSE ZARAR GÖRMEDİ…”

Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangının çok büyük bir talihsizlik olduğunu da vurgulayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, olayın tek sevindirici yanının ise, yangının ardından bugüne kadar geçen sürede tek bir kişinin dahi zarar görmemesi olduğunu söyledi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Sucuoğlu, şu anda hizmet veremeyen Adli Kimya ve Fen Laboratuarı’nda yapılması gereken analizlerin İstanbul Adli Tıp kurumda yapıldığı bilgisini verdi.

“EMARELER ZARAR GÖRMEDİ, POLİSE GERİ TESLİM EDİLDİ”

Bakan Sucuoğlu, bu konuda yaşanan tek sıkıntının ise işlemlerin zaman alması olduğuna işaret ederek, analiz için polisin aldığı emarelerin ise, kasada saklandığını ve yangından herhangi bir zarar görmeden polise geri teslim edildiğini kaydetti.

TATAR

Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürü Mehmet Tatar da, yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi vererek, Adli Kimya ve Fen Şubesi’nin ciddi hasar gördüğünü belirtti ve bunun yeniden hizmet verebilmesinin biraz zaman alacağını kaydetti.

Polisi, söz konusu analizler için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na yönlendirdiklerini ifade eden Tatar, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu ve Tatar’ın açıklamaları ardından Devlet Laboratuvarı Dairesi gezilerek, yerinde incelemelerde bulunuldu.

Tarar, incelemeler sırasında yaptığı açıklamalarda ise, özellikle yangının başladığı depodan çıkan atıkların ve depoyu temizlemek için kullanılan suyun dahi analizlerinin yapıldığını, sağlığa zararlı bir unsur bulunmadığını, güvenli bir şekilde varillere doldurulduğunu belirtti.

Tatar, daireden çıkan tüm malzemelerin Çevre Dairesi’ne teslim edildiğini anlattı.