Sucuoğlu: "Doktorlara yapılan artışın mahkeme kararıyla bir alakası yok"

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, özel hastanelerin denetlendiğini, raporların çıktığını, eksiklik tespit edilen hastanelere uyarı yazılarının yazıldığını söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmasında sağlık alanında yapılan yasa değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Sağlık sisteminin değişimi için protokolde 31 Aralık tarihinin yer aldığını belirten Sucuoğlu, Döner Sermaye yasasında sona yaklaşıldığını, genel sağlık sigortası yasasının da savcılıktan gelen çekincelerin toparlanmasının ardından meclisin gündemine geleceğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, 10-12 yıl okuyan bir doktorun mevcut maaşının düşük olduğuna işaret ederek, yapılan artışın mahkeme kararı ile bir alakası olmadığını, ayrı bir kulvarda devam eden çalışmanın bir sonucu olduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın birçok yasayı etkilediği için büyük bir reform olacağını da söyledi. Mahkemenin hekimlere ikinci iş yasağı ile ilgili ürettiği karar için geçiş süresi olarak 6 ay verildiğini hatırlatan Sucuoğlu, “sıkışacağız, altyapımız hazır mı hayır” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, özel hastanelerin denetlendiğini, raporların çıktığını, eksiklik tespit edilen hastanelere uyarı yazılarının yazıldığını söyledi.