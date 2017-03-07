Sucuoğlu: "Güzelyurt Hastanesi devletin hastanesi olacak"

Emir Ertorun

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını öğleden sonra tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki toplantısı 13 Mart Pazartesi yapılacak.

Güncel konuşmaların ardından eleştirileri yanıtlamak üzere söz alan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt Hastanesi’nin “devlet” hastanesi olacağını vurgulayarak, bu açıklamanın bu konuyla ilgili tartışmalara “nokta” olduğunu belirtti.

Devlet Laboratuvarı’ndaki yangın ve sonrasında yaşanan gelişmelerle alınan numunelerin tahlilleriyle ilgili detaylı bilgiler veren Sucuoğlu, radyasyon boyutunda hiçbir tehlike olmadığını ifade etti.

Türkiye’den gelen kimyasalları toplama ve temizlik işlerini üstlenen heyetin AB standartlarına uygun bir şekilde, özel aletlerle tüm enkazı kaldırdığını ve Güngör’e gömüldüğünü ifade eden Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı’nda insan sağlığını tehdit edecek bir unsur kalmadığını kaydetti.

Faiz Sucuoğlu, çalışanlarla ilgili yapılan tahliller hakkında da bilgiler vererek, bazı çalışanlarda çok büyük olmamakla birlikte bazı sağlık sıkıntıları görüldüğünü ancak düzelmeyecek bir problem olmadığını söyledi. Sucuoğlu, Devlet Laboratuvarı Müdürü Mehmet Tatar’da “pıhtılaşma faktörlerinde” bazı sıkıntılar olduğunu, şu anda Türkiye’de tahlillerinin sürdüğünü, bu sıkıntının da Tatar’ın “hiç korunmadan yangın alanında kontrolü sürdürmesinden” kaynaklandığını, bunun dışında sıkıntısının olmadığını belirtti.

Ölçümlerin sürekli bilimsel çalışmalar çerçevesinde yapıldığını, herhangi bir çalışanda sıkıntıya rastlanmadığını kaydeden Sucuoğlu, tahlillerin sürdüğünü, binadaki zemin, duvar, toprak gibi her türlü yerde tahlillerin yapıldığını söyledi. Hiçbir endişeye gerek olmadığını ifade eden Sucuoğlu, bu konuda bugün tüm üniversitelerle de bir araya geleceklerini ve çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.