Sucuoğlu, kadın bakanlık pesonelinin Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlıkta görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu, bakanlık personeli ile bir araya gelerek tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı, kadınlar ile sohbet etti.

Sucuoğlu, savaşların erkekler tarafından çıkarıldığını, acıların ise her zaman kadınlar tarafından çekildiğini söyleyerek, günümüz dünyasında kadınların bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, toplumda kadına gösterilen saygının, değerin, verilen hakkın ve sorumluluğun o toplumun çağdaşlık düzeyini gösterdiğini de sözlerine ekledi.