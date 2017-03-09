Sucuoğlu: “Mangal yakıyoruz ama yürümüyoruz, bisiklet sürmüyoruz”

Rahme Çiftçioğlu

Dünya Böbrek Günü’nün bu yılki teması “Böbrek Hastalıkları ve Obezite”, dünyayla birlikte KKTC’de ele alınıyor.

Bugüne dek canlıdan canlıya 6, kadavradan canlıya 8 böbrek naklinin yapıldığı KKTC’de “Böbrek Günü” etkinliği düzenlendi.

Böbrek hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak ve hastalığı engelleyici tedavilere dikkat çekmek üzere her yıl mart ayının ikinci perşembesi dünyada “Böbrek Günü” olarak kabul ediliyor. Bu gün kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Böbrek Günü’nde Türkiye’den ve KKTC’den uzmanlar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Thalassemia Merkezi’nde düzenlenen sempozyumda bir araya geldi.

Sempozyum, Uluslararası Organ Nakli Ağı (International Transplant Network-ITN) parçası olan Organ Nakli Koordinatörler Derneği'nin organizasyonuyla, Karaciğer Nakli Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu- Sağlık İş Konseyi, Türkiye Organ Nakli Vakfı, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşti.

Doç. Dr. Deren Oygar, “Böbrek Hastalıkları ve Obezite”, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu “Obezitenin Toplumsal ve Etik Boyutu”, Dr. Ahmet Çakıroğlu “Organ Bağışı” üzerine konuştu.

Hekimlerin, hastaların, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanlarının katıldığı sempozyumda açılış konuşmaları da yapıldı.

SUCUOĞLU: “MANGAL YAKIYORUZ AMA YÜRÜMÜYORUZ, BİSİKLET SÜRMÜYORUZ”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, toplumun sağlıklı beslenmeye ve fiziksel aktiviteye önem vermediğini kaydederek, “Mangal yakıyoruz ama yürümüyoruz, bisiklet sürmüyoruz” dedi.

Ülkede son dönemde 340 böbrek hastasının diyalize girdiğini kaydeden Sucuoğlu, “270 bin nüfusa göre bu sayı çok yüksek” dedi.

Diyabetin ve obezitenin böbrek hastalıklarına neden olduğuna kaydeden Sucuoğlu, organ bağışı konusuna da değindi.

Kıbrıs’ta böbrek konusunda başarılı çalışmalar olduğunu, toplamda 14 başarılı nakil gerçekleştirildiğini ifade eden Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde canlıdan canlıya böbrek nakilleri gerçekleşeceğini kaydetti.

“ORGAN BAĞIŞI KAMPANYASI YARIN BAŞLIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın organ bağışı konusunda yarın bir kampanya başlatacağını açıklayan Sucuoğlu, bu etkinliğin yarın sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında bakanlık bahçesinde olacağını duyurdu.

“Sağlık Bakanlığı’nda organ bağışı konusunda farkındalık kampanyası düzenleyeceğiz. Lokomotif rolü üstlenmek istiyoruz” diyen Sucuoğlu, bu kampanya kapsamında “Organ doku bağış kartı” hazırladıklarını da kaydetti.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, insanların kimlik kartlarını göstererek bağış için form dolduracağını, bağışta bulunan kişilere cüzdanlarında taşımak üzere kart verileceğini söyledi.

OYGAR: “KIBRIS’TA GENETİK NEDENLİ BÖBREK HASTALIKLARI BEKLENİLENİN ÇOK ÜZERİNDE”

Lefkoşa, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Sorumlusu ve Organ Nakli Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Nefrolog Doç. Dr. Düriye Deren Oygar da sempozyum öncesi konuşmasında, obezitenin dünyada ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Oygart, kişinin hayat kalitesini bozan obezitenin böbrek dahil birçok hastalığa neden olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta genetik nedenli böbrek hastalıklarının beklenilenin çok üzerinde olduğunu vurgulayan Oygar, bu konuda Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Ünitesi ile University College London (UCL) Nefroloji Merkezi’nin birlikte çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Oygar, çalışmaya katılan University College London’dan Prof. Dr.Guy Neild’in de sempozyumda olduğunu ifade etti.

KAHVECİ: “ÇOĞU ÜLKEDE KADAVRADAN NAKLE GEÇİLEMİYOR. KKTC’DE BUNUN YAPILABİLMESİ BÜYÜK BAŞARI”

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, sivil inisiyatiflerin belli disiplin içinde çalışarak kamunun yükünü azaltmasının önemli olduğunu, devletin her şeye yetişemeyeceğini kaydetti, “Bizler de burada sivil inisiyatif olarak bulunuyoruz ” dedi.

KKTC’de organ nakli konusunda yapılan çalışmalara da işaret eden Kahveci, canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldıktan kısa sürede sonra kadavradan böbrek nakline geçildiğini söyledi.

“BİR KAPI KAPANIRKEN BAŞKA KAPILAR AÇILIYOR. BURADA DA BUNA ŞAHİT OLDUK”

Kahveci şöyle devam etti:

“Çoğu ülkede canlıdan canlıya nakil programları devam ediyor ama kadavradan nakle geçilemiyor. KKTC’de bunun yapılabilmesi büyük başarı. Nakil yapılabilmesi için organ bağışına ihtiyaç var. Aileler inisiyatif gösterdi ve yakınlarının organlarını bağışladı. Bu, çok önemli bir konu. Bir kapı kapanırken başka kapılar açılıyor. Buna Kıbrıs şahit oldu, biz de şahit olduk.”

Dünyada böbrek nakli bekleyen hasta sayısının çok yüksek olduğunu da belirten Eyüp Kahveci, “Türkiye’de 23 bin hasta böbrek nakli bekleme listelerinde. 60 bin civarında hasta, kronik böbrek yetmezliği nedeniyle alternatif tedaviyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Bu sayılar çok yüksek” şeklinde konuştu.

Kronik böbrek hastalıklarını önleme programlarının son derece önemli olduğunu ifade eden Kahveci, “Hükümetler sağlık bakanlıkları bu programlara önem vermeli. Hem ekonomik, hem toplumsal maliyeti yüksek olan böbrek hastalıklarının önlenmesi yaşam kalitesi için de çok önemli. Bu konuda duyarlılık göstermek gerek” dedi.

Kahveci, KKTC’de meslektaşlarıyla işbirliği yapmaktan memnun olduklarını da söyledi.

NEILD: “KIBRIS’TAKİ GENETİK BÖBREK HASTALIKLARI İNGİLTERE’DEKİLERDEN 4 KAT FAZLA”

İngiltere’den KKTC’ye gelen Prof. Dr.Guy Neild ise yaptığı kısa konuşmada “Kıbrıs’taki genetik böbrek hastalıkları İngiltere’dekilerden 4 kat fazla” dedi.

Neild, diyabetin de Kıbrıs’ta yaygın olduğunu ifade ederek, “Bu, böbrek hastalıkları için ciddi etmen” dedi.

TEL: “ZERRİN AKALIN’I SEVGİ, SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ”

Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ise konuşmasında, Doku ve Organ Nakli Yasası ile tüzüklerin geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederek, dernek başkanları merhum Dr. Zerrin Akalın’ı sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, 9 Mart Böbrek Günü nedeniyle hekimlerden ve dernek temsilcilerinden oluşan 22 kişilik heyet dün Türkiye’den KKTC’ye geldi. Heyet, dünden başlayarak 4 gün boyunca etkinliklere katılacak, hastanelerde alanlarıyla ilgili ziyaretler gerçekleştirecek, toplantılara katılacak.