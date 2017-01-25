Sucuoğlu: "Olayın gerçekleştiği hastane incelendi"

Tuğçe Ülkü Aydın

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz haftalarda özel bir hastanede estetik ameliyat olduğu sırada yaşamını yitiren 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölüm nedenin belirlenmesi için Türkiye’den gelecek sonucun beklendiğini söyledi.

Bakan Sucuoğlu, Aktunçlar’ın ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul’dan gelecek raporu beklediklerini, raporun gelmesinin ardından konunun kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bugün Devlet Laboratuarı Dairesi’ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Lefkoşa’da özel bir hastanede ameliyat olduğu esnada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Anıl Aktunçlar’ın ölüm nedenin sorulması üzerine Bakan Sucuoğlu, Aktunçlar’a yapılan otopsi ile ilgili bilgi verdi.

Sucuoğlu, adli ölüm vakası ilgili üç saat süre içerisinde hem video kaydı, hem de fotoğraflar bulunduğunu ve doktorun raporunun hazır olduğunu kaydetti.

Daha detaylı araştırma için vücut içinden alınan örneklerin İstanbul’a gönderildiğini belirten Sucuoğlu, sonucun çıkması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Süreç hakkında da bilgi veren Bakan Sucuoğlu, “Bunlar yazılı olarak çıktıktan sonra Adalet Bakanlığına yollanır. Adalet Bakanlığı’ndan gelen yazışma işi biraz hızımızı düşürebilir ama en şeffaf bir şekilde sizlerle bunları paylaşacağız” dedi.

SÖZ KONUSU HASTANEDE İNCELEME YAPILDI…

Olayın gerçekleştiği söz konusu hastanede inceleme yapıldığını da belirten Sucuoğlu, ülkedeki tüm özel hastanelerde inceleme başlatıldığını ve şu ana kadar yapılan incelemelerde herhangi bir hastanenin ameliyathanesinde eksik veya herhangi bir sıkıntı olduğu yönünde bulgu olmadığını kaydetti.

Özel hastanelerin denetiminin tamamlanmasının ardından gerekirse konu ile ilgili basına bilgi verileceğini belirten Bakan Sucuoğlu, özel hastanelerin özellikle ameliyathanelerini ve hizmet standartlarını yüksek tutmak zorunda olduklarına dikkat çekti.

Sucuoğlu, “incelemeler bittikten sonra eksik herhangi bir şey varsa kendilerine duyuracağız. Acil ve insan hayatını etkileyecek bir şey varsa da kapatacağız” dedi.