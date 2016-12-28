Sucuoğlu: “Proje yoksa bütçe de çıkmıyor”

Deniz Abidin

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldiği 7 aydaki icraatlarını Yeni Bakış’a değerlendirdi. Sucuoğlu, yeni yılda esas hedeflediklerinin yasalar olduğunu belirterek, bunlardan birinin Döner Sermaye Yasası olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, son günlerde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, 7 ağır yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğine dikkat çekerek, 112 acil servisin çok hızlı mobilize olmasının söz konusu üç vatandaşın hayata tutunmasının en büyük nedeni olduğunu kaydetti.

Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin ihale aşamasının da bittiğini aktaran Sucuoğlu, “Hedefimiz 2017 yılının ilk ayında temelinin atılmasıdır. Hedefimiz aynı projeyi Karpaz – İskele arasındaki bir bölgeye de yapmaktır. Eksik, yetersiz alet için de yine ciddi bir rakamla ihaleye çıkıldı. Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte hedefimiz her ilçeye bir hastanedir” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldiği 7 aydaki icraatlarını Yeni Bakış’a değerlendirdi. Sucuoğlu, yeni yılda esas hedeflediklerinin yasalar olduğunu belirterek, bunlardan birinin Döner Sermaye Yasası olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, yasanın bitmiş durumda olduğunu ifade ederek, kurulda yetkili sendikalarla görüşüleceğini dile getirdi. Sucuoğlu, Döner Sermaye Yasası’nda bir önceki hükümetin neredeyse her şeyi yasaya aldığını belirterek, şimdi çatı bir yasa yapıldığını, tüzükler oluşturulduğunu söyledi. “Doğrusu bana göre buydu” diyen Sucuoğlu, bu yöntemin daha çok işlevsel olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, son günlerde meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, 7 ağır yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğine dikkat çekerek, 112 acil servisin çok hızlı mobilize olmasının söz konusu üç vatandaşın hayata tutunmasının en büyük nedeni olduğunu kaydetti.

Vatandaşın devlet hastanelerine olan güvenin şikayet edildiği gibi olmadığını belirten Sucuoğlu, vatandaşın en ufak bir baş ağrısında ilk akla gelenin devlet hastaneleri ve acilleri olduğunu kaydetti.

Sucuoğlu, yapılan çalışmalarda acile müdahale eden kişilerin ortalama yüzde 70’inin acil hastası değil, klinik hasta olduğuna dikkat çekerek, acil vaka olmayan hastaların tren yolu polikliniğine aktarılmasının sağlanmasıyla acilin gerçek anlamda acil görevini yürüteceğini kaydetti.

“Hastaneye ikinci trafo takıldı”

Sucuoğlu, 2016 yılını geride bırakırken, hükümette bulunduğu 7 ay içinde yaptığı icraatları sıraladı. Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin 2 yıldır akmayan sıcak ve soğuk su tesisatının yenilendiğini belirterek, 17 yıldır tek trafo ile çalışıldığını, düşük voltaj nedeniyle milyonlarca liralık aletin zarar görmesine neden olan ve tek trafonun yetersiz olması nedeniyle hastanenin üçte bir servisinin devre dışı kaldığını söyledi. Sucuoğlu, Eylül ayı itibarıyla ikinci bir trafo takılarak sorunun giderildiğini kaydetti. Sucuoğlu, Mağusa Devlet Hastanesi’nin bir buçuk yıldır çalışmayan merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin de Eylül ayı itibarıyla sonuçlandığını belirtti. Sucuoğlu, göreve geldiğinde Mağusa Hastanesi’nin yüzde 35’inin dolu olduğuna dikkat çekerek bugün hastanede yer olmadığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. Sucuoğlu, yeni Onkoloji Hastanesi’ne 700 kw’lık jeneratör temini ve montajı yapıldığını belirterek, mal ve hizmet satın alma biriminin oluşturulduğunu kaydetti. Sucuoğlu, yaklaşık 18 ihaleyle küçük çaplı yıllardır ertelenmekte olan birçok işin yapıldığına dikkat çekerek, 15 bin liraya kadar bedeli olan malzemeler ve 25 bin liraya kadar olan hizmet alımı olarak geniş katılımlı toplantılarla yapıldığını belirtti. Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler arasında staj protokolleri ile ilgili anlaşmalar yapıldığını söyleyerek, Türkiye’ye gönderilen sevklerin aynısını aynı fiyatla yerel iki hastaneye gönderildiğini kaydetti,.

KKTC’de ilk Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun oluştuğuna dikkat çeken Sucuoğlu, çok önemli olan tren yolu polikliniğinin hizmete geçtiğini dile getirdi. Sucuoğlu, Kasım ay itibarıyla 3 bin vatandaşın tren yolu polikliniğine başvurduğuna dikkat çekerek, acilin yükünün biraz olsun hafiflediğini söyledi.

“Tren yolu polikliniğinin ikinci etabı bitiyor”

Sucuoğlu, şöyle devam etti, “Tren yolu polikliniğinin ikinci etabı bitmektedir. Göz, Kulak burun boğaz, ergen polikliniği gibi ek branşlar konuldu. Altyapının tamamı bitti. Ocak ayının ilk haftası açılışını yapmayı planlıyoruz. Saat 3 buçuk ile 11 arasında nöbetçi doktor ve hemşire olacaktır. Acil vakalar da çıktığı anda ambulansımız da orada hazır olacaktır. Acil durumda ambulansla Nalbantoğlu’na hastanın sevki yapılacaktır. Öte yandan, Lefkoşa yeni hastane için fizibilite çalışmaları başlatıldı. Türkiye’den gelen heyet bölgeyi inceleme çalışması yaptı. Bu çalışmaların devamı için 500 bin lira bütçeye kondu. Onkoloji hastanesi onkoloji radyasyon birimi hizmete girdi. Kannabis yağını getirdik. Bu bir hayaldi, Nasıl olur da UBP’li bir Bakan böyle bir yağı getirir denildi? Kanser vakalarında bu yağ ağrı kesici olarak kullanılıyor”

“Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yeniden düzenlendi”

Sucuoğlu, 112 acil ambulans sistemine yeni sistem getirilerek kontrol merkezinin son teknoloji donatıldığını kaydetti. Sucuoğlu, diyaliz hastalarının evden hastaneye taşınabilmesi için 5 yeni aracın hastanelere teslim edildiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın 24 saat şikayet kabulüne başladığını belirtti. Sucuoğlu, web sayfasından sıkıntıların aktarılabileceğini kaydetti. Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu toplantısının yapıldığını belirten Sucuoğlu, kurulun her ay toplanma kararı aldığını söyledi. Sucuoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden düzenlendiğini, zemininin düzenlendiğini, klimaların konulduğunu, ambulansların yan tarafa alındığını belirterek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ergen Psikiyatri Polikliniği’nin hizmete girdiğini kaydetti. Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde Hemşire Çağrı Merkezi’nin kurulduğunu dile getiren Sucuoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün itibarıyla tüm katlarda hemşire çağrı sisteminin çalışmaya başladığını söyledi. Sucuoğlu, hastanenin tüm asansörlerinin yenilendiğini ve dökülen tüm duvarlarının ise boyandığını kaydetti.

“Otomasyon hizmeti sağlanacak”

Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın sağlığı ilgilendiren tarafının bittiğini belirterek, kaynak sıkıntısı olduğunu, maliyeyi ilgilendiren tarafın olduğunu söyledi. Sucuoğlu, ikinci bir hamlenin de otomasyon sistemi olduğunu kaydetti. Türkiye’den bu konuda ekip geleceğini belirten Sucuoğlu, otomasyon sisteminin tek çatı altında toplanması konusunda yardım alınacağını söyledi. Sucuoğlu, eczanelerin de bu çatı altında toplanmasının planlandığını belirterek, devletin hastasını eczanelere yönlendireceğini kaydetti.

Sucuoğlu, hükümetteki döneminin ilk 7 ayını altyapı eksikliklerine ayırdığını ifade ederek, kabul edilemez alt yapı eksikliklerinin olduğunu, bunların büyük bir kısmının müteahhitlik işler olduğunu belirtti. “Tüm bunlar siyasi kararlılık gerektiren işlerdi” diyen Sucuoğlu, Ağustos ayından itibaren ise yoğunluğun yasalara verildiğini kaydetti.

“Hedefimiz her ilçeye bir hastanedir”

Sucuoğlu, şöyle devam etti, “Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin bugün ihalesi bitiyor. Hedefimiz 2017 yılının ilk ayında temelinin atılmasıdır. Hedefimiz aynı projeyi Karpaz – İskele arasındaki bir bölgeye de yapmaktır. Bunun yanında Cengiz Topel Hastanesi iyileştirilmiştir. Hastaneye 7 farklı branşta doktor gönderildi. Eksik, yetersiz alet için de yine ciddi bir rakamla ihaleye çıkıldı. Lefke’nin ilçe olmasıyla birlikte hedefimiz her ilçeye bir hastanedir”

Sucuoğlu, yeni hastanenin temeli atıldıktan sonra şimdiki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin tartışmaya açılacağını belirterek, “orası 70 dönümlük bir arazidir, benim kafamda orasının yeşil bir orman haline dönüşmesi fikri var. Orada dere yatağı olması da avantajdır. Ancak bu kararı halkla birlikte vereceğiz” diye konuştu.

Sucuoğlu, 2017 yılında sağlık alanında hedeflerinin Lefkoşa Hastanesi projesinin tamamlanması olduğunu belirterek, 120 yatak kapasiteli Güzelyurt Hastanesinin temelinin atılması ve yeni Erenköy Sağlık Merkezinin resmi açılışının yapılması olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, tüm bunlar yanında tren yolu polikliniğinin ikinci etabının hizmete konulmasının hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

“Tüm sağlık ocaklarının altyapı eksiklikleri giderilecek”

Mağusa Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesi kurulacağını belirten Sucuoğlu, hastanenin otopark kapasitesinin artırılacağını kaydetti. Sucuoğlu, tüm sağlık ocaklarının altyapı eksikliklerinin giderileceğini ifade ederek, ülkedeki tüm gıda işletmelerinin kayıt altına alınacağını söyledi. Devlet labaratuarında DNA labaratuarının kurulacağını belirten Sucuoğlu, ihalesi sonuçlanmayan bazı projelerin de hayata geçmesinin hedeflendiğini kaydetti. Sucuoğlu, ilaçların bozulmasını engellemek adına 62 metre küplük soğuk hava deposunun temin edileceğini belirterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde basınçlı atık su projesinin hayata geçmesini planladıklarını anlattı.

“Proje yoksa bütçe de çıkmıyor”

Altyapı çalışmaları devam ederken yasal çalışmaların da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sucuoğlu, bu yılki bütçenin 332 milyon 805 bin 100 lira olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, bunun yüzde 6,66’ya denk geldiğini belirterek, kendi içinde yüzde 14,8 bir artış olduğunu söyledi. Sucuoğlu, özel sektörden de ciddi katkılar aldıklarını belirterek, en büyük katkıyı sağlayanın Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı ve Elçilik olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, “Göreve geldiğimizde alet ve cihaz alımı için ayrılan paranın durduğunu gördük. Biz 7 ay içinde hepsinin ihalesine çıktık. Bizim 2017 yılında TC’den alacağımız 20 milyon altyapı katkısı olacak. Proje yapacaksınız ki parayı alabilesiniz. Proje yoksa bütçe de çıkmıyor” diye konuştu.

“Özlük haklarıyla ilgili çalışıyoruz”

Sucuoğlu, özlük haklarıyla ilgili olarak çalışmaların yapılmakta olduğuna dikkat çekerek, doktorların dıştan içe doğru kaymasının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, Maliye Bakanlığı ile görüşüleceğini ve söz konusu özlük haklarının iyileştirileceğini belirtti.

Sucuoğlu, hükümetin öncelikli bakanlığının Sağlık Bakanlığı olduğunu ifade ederek, bunun 2017 yılında da böyle olacağını söyledi.

2017 yılında 24 doktor kadrosu açılacağını belirten Sucuoğlu, Başbakan’ın da bu konuda büyük destek verdiğini kaydetti. Sucuoğlu, sağlıkta ideal olmasa bile şikayetlerin daha az olabileceği bir sistem yaratmak istediğini belirtti.

“Yüze yakın doktordan hizmet alımı sağlanacak”

Sucuoğlu, şunları kaydetti, “Özlük haklarındaki yenilenme ve hemen arkasından gelecek olan döner sermaye ve performans ile birlikte içerdeki doktor içerde, dışarıdaki doktor da dışarıda çalışacak. Üzerinde çalıştığımız bir başka projemiz ise aile hekimliğidir. Dışardan çalışan doktorlardan hizmet alınacak şekilde hastaların doktor seçme kolaylığı tanınacak. Bu çalışmanın da aylık bütçeye külfeti 300 bin lira civarıdır. Hemen hemen yüze yakın doktordan dışarıdan hizmet alımının sağlanması hedefleniyor. İstediği kişi istediği doktora gidip hizmet vermeden muayenesini olacak. Bu bizim için çok güzel bir projedir. Hem polikliniklerdeki yoğunluğun yükü azalacak hem de kişi kendi semtindeki istediği doktora bakınabilecek”