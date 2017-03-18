Sucuoğlu: "Sağlık konusunda kimseye müsamaha göstermeyiz"

Özlem Çimendal

Anıl Aktunçlar’ın hayatını kaybetmesi ile yeniden gündeme gelen özel hastanelerdeki denetim ve eksiklikleri görülen hastanelerin hala faaliyetlerine devam etmelerine göz yumulduğu eleştirilerine açıklık getiren Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, denetimden sonra yasal çerçevede ön görülen 3 aylık süre zarfında standartları yakalamayan ya da yasal prosedüre uymama yönünde tavır sergileyen hastanelerin kapatılacağını söyledi.

Sucuoğlu, “Bu işte hatır gönül ilişkisi olamaz. Yasal çerçevede faaliyet göstermeyen hastaneler kapatılacaktır” dedi.

“Eksiklerini gidermeleri için 3 aylık yasal süre verildi”

Konuyla ilgili Yeni Bakış’ın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, hastanelerin denetlenmesi ve eksiklikleri görülenlere faaliyetlerini devam ettirmeleri için göz yumulması iddialarının tamamen asılsız olduğunu söyleyerek, ilgili hastanenin soruşturma açıldıktan sonra yasal prosedür çerçevesinde eksiklerini giderme aşamasında olduğunu, 3 aylık süre tamamlandıktan sonra hala eksiklerini gidermediği takdirde yasal prosedür gereği kapatılacağını dile getirdi.

“Denetimler sonucu dört hastanede daha eksiklik tespit edildi”

Bakanlık tarafından son yapılan denetimlerde üç dört hastanede daha koridor, asansör ve bunlara benzer eksiklikler tespit edildiğine değinen Sucuoğlu, “Kadro ve teknik eksiklikler tespit edildi. Yasal çerçevede yazılı olarak bu hastanelere ihbarlar yollandı. Eksiklerin giderilmesi ve standartlara uygun hale getirilmesi için 3 aylık bir süre var. 3 ay sonunda tekrardan bu hastanelere gidilerek gerekli kontroller yapılacak, eğer hala aynı eksiklikler ve uygunsuzluk söz konusu ise gerekli işlemler yine yasal prosedür gereği uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

“Sağlık konusunda kimseye müsamaha göstermeyiz”

Sağlık Bakanlığı olarak kendilerine ulaşan bütün şikayetleri özenle değerlendirdiklerini, sağlık gibi önemli bir konuda kimseye müsamaha göstermelerinin söz konusu olamayacağını ifade eden Sucuoğlu, “Bize ulaşan tüm şikayetlerde hemen soruşturma açılıyor. Aynı şekilde çalışanlarla ilgili de bu soruşturma başlatılıyor” dedi.

“3 ay sonunda tekrar kontrol edilecekler”

Denetimler sonucu standartlara uymayan ya da eksiklik tespit edilen hastanelere, yasal çerçevede kapatılmadan önce yasal süre zarfı olan 3 ay içerisinde eksiklerini gidermeleri ve standartlara uygun hale gelmeleri için süre tanındığının altını çizen Sucuoğlu, “3 ay süreleri var. 3 ay sonra tekrar kontrol edilerek, eksiklerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolleri yapılarak gerekli işlemler başlatılacaktır” diye konuştu.

“Tüp Bebek Merkezleri’nde de eksiklikler tespit edildi”

Tüp Bebek merkezlerine de aynı denetimlerin yapıldığını ve bazı merkezlerde eksiklikler görüldüğünü de anlatan Sucuoğlu, “Eksiklik görülen Tüp Bebek merkezlerine de gerekli uyarılar yapıldı. Bütün hastanelerin gerekli kontrolleri titizlik içerisinde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Denetimler sonucunda hastanelerin yasal prosedüre uymama yönünde tavır sergilemeleri halinde ise ilgili hastanelerin kapatılacağını vurgulayan Sucuoğlu, “Bu işte hatır gönül ilişkisi olamaz. Yasal çerçevede faaliyet göstermeyen hastaneler kapatılacaktır” dedi.