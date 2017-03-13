Sucuoğlu: "Trenyolu, Nalbantoğlu’nun ağırlığını yüzde 40 almaktadır"

Özge Kizir

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri organ bağışı etkinliğinin farkındalık yarattığını, iki günde 80-90 kişinin organlarını bağışladığını belirterek, “340’a yakın vatandaşımız böbrek bekliyor. Onlara umut olacağız. Kornea’ya da çok yakında başlayacağız” dedi.

Kartal Harman’ın sunup yönettiği “Ayaküstü 1 Saat” programının konuğu Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu oldu.

Organ bağışı konusunda değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, “Aklımızdaydı. Anlamlı bir günün başlamasını istedik. 9 Mart böbrek günüydü. Bu konuda çalışan ekibimizle sivil toplum örgütümüz vardı. Organ nakli için organ bağışlamanın farkındalığını yaşatma ve bir şekilde halk ile paylaşma anlamında yüksek katılımlı bir program oldu. İki günde 70-80 vatandaşımız organlarını bağışladı. Bunu bende gerçekleştirdim ve gerekli bilgileri doldurdum. Bu devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Şuanda sağlık bakanlığında organ bağışı ile ilgili bir bölümümüz vardır”

Sucuoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Şuanda Sağlık Bakanlığında organ bağışı ile ilgili bir bölümümüz vardır. Temel sağlığın ikinci katındadır. Hiçbir ücret almıyoruz sadece form dolduruyorsunuz ve kartınızı alıyorsunuz. 340’a yakın vatandaşımız böbrek bekliyor. 6 tane canlıdan canlıya böbrek nakli yapıldı. Hepsi başarılı geçti. Önümüzdeki haftalarda da böbreklerin nakli olacaktır.

“Kornea’ya da çok yakında başlayacağız”

Böbrek dışında nakil olmuyor ama beyin ölümü gerçekleşen birisinde organların bir müddet sonra erimesi söz konusudur. Kornea’ya da çok yakında başlayacağız. Türkiye zaten kendi sistemini kurmuş durumdadır. Fakat kalp veya diğer organlarda beyin ölümü gerçekleşen vakalarda Türkiye’den doktorlar geliyorlar, organı çıkarıyorlar alıyorlar ve ölümü bekleyen hastalar hayat buluyorlar. Bunu çeşitli etkinliklerle göstereceğiz. Bizim insanımız hassas ve duyarlıdır.”

“Bizim tek amacımız Güzelyurt’umuza ihtiyacı olan sağlık hizmetini götürmektir”

Güzelyurt hastanesi konusunda açıklamada bulunan Sucuoğlu şöyle konuştu:

“Bizim tek amacımız Güzelyurt’umuza yıllardır söz verilen ve ihtiyacı olan bir sağlık hizmetini götürmektir. İhaleye çıktık ve aralık sonu gibi ihale sonuçlandı. Ardından da değişiklik yayınlandı. Normalde 6 gün önce yayınlanması gerekirdi. Bir an evvel o temeli attırmak benimde gayemdi. Bu süreç içerisinde davalar açılınca biz iptal edelim ve yenisini açalım zaman kaybetmeyelim dedik. İptal ettik ve daha sonra ihaleyi kazanan firmada gitti mahkemeye verdi. İptalin iptalini istiyorum dedi. Yargıya diyecek bir şeyimiz yok boynumuz kıldan incedir. Bekledik ve en sonunda ihaleyi kazanan firma bu defa müsteşarımızı dava etti. Sen bunu imzalamak zorundasın diyor. Tazminat davası açtı.

“Kıdemli savcı yardımcısı Güzelyurt ihalesini ihale şartlarına göre imzalamak zorundasınız dedi”

Kıdemli savcı yardımcısı bize ‘Güzelyurt ihalesini ihale şartlarına göre imzalamak zorundasınız’ dedi. Dolayısıyla bu imzayı atacaksınız. Yazıyı başsavcılıktan aldıktan sonra Müteahhitler Birliği iptal etti. Ardından imzamızı attık. Şuanda temeller atıldı bina hızlı bir şekilde devam ediyor. Bununla beraber davalar da devam ediyor. Bu davada bana göre fazla bir gelişme olacağını zannetmiyorum. Bizim amacımız bir sağlık merkezi kazandırmaktı.”

“Trenyolu, Nalbantoğlu’nun ağırlığını yüzde 40 almaktadır”

Trenyolu Polikliniği konusunda değerlendirmede bulunan Sucuoğlu, “Trenyolu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin ağırlığını yüzde 40 almaktadır. Trenyolu’nda Ocak ayında hizmet gören vatandaş sayısı 5 bin 870’dir. Başladığı günden bu yana hep katlanarak gitti. Orası ciddi bir doluluk yaşadı. Saat 8’de başlıyor Gece 11’e kadar devam ediyor. Gece 11’e kadar laboratuvar ve eczane de açıktır. İlaç sıkıntısı varsa oradan hemen alınıyor. Nalbantoğlu’nun yükünü alıyor. Köyden gelen insanlarımız terminale indiğinde 3 dk. içerisinde oraya ulaşıyorlar” şeklinde konuştu.