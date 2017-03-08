Sucuoğlu, Türkiye Organ Nakli Vakfı yetkililerini kabul etti

Dünya Böbrek günü dolayısıyla Karaciğer ve Böbrek Nakli Çalıştayı düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalıştaya katılmak üzere adaya gelen Türkiye Organ Nakli Vakfı yetkililerini kabul etti.

Sucuoğlu, ülkede böbrek nakli konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını söyledi.

SUCUOĞLU

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, organ nakilleri konusunda bilgi verdi.

Ülkede böbrek nakli konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını ifade eden Sucuoğlu, operasyonların Türkiye’den hocaların desteği ile yapıldığını belirterek, amaçlarının bir süre sonra kendi ekiplerini operasyonları yürütmesi olduğunu söyledi.

Organ nakline böbrek nakli ile başlandığını kaydeden Sucuoğlu, ilerleyen süreçte karaciğer ve kornea gibi nakillerin de yapılması için çalıştıklarını açıkladı.

OYGAR

KKTC’de ilk olarak Temmuz 2015’te böbrek nakli yapıldığını anlatan Dr. Deren Oygar ise, canlı nakillerin yanı sıra kadavra nakillerinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede Böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliğinin oldukça yüksek olduğunu belirten Oygar, ülkede önemli bir ihtiyacın karşılanmış olunduğunu kaydetti.

KAHVECİ

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr Eyüp Kahveci de Uluslararası Organ Nakli Ağı projesi çerçevesinde adada bulunduklarını belirterek, Türkiye’nin organ nakli alanındaki tecrübelerini uluslararası alana açmak istediklerini kaydetti.

Türkiye’de 30 bine yakın hastanın nakil beklediğini belirten Kahveci, Organ bağışı konusunda yeterli rakama ulaşılamadığını söyledi.

İki yıldan bu yana KKTC’deki ekiple çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kahveci, kadavradan nakilin yapılmasının zor bir iş olduğunu ancak KKTC’deki ekibin bunu başardığını söyledi.