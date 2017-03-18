Sağlık Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Vadili Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği ve Mağusa Devlet Hastanesi işbirliğinde bu sabah kan bağış kampanyası düzenlendi. Vadili köy meydanında düzenlenen etkinliğe Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Bakanlık Müsteşarı KemalDeniz Dana, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Topal ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Kızılay Derneği tarafından KKTC'ye bağışlanan kan bağış aracının ilk kez kullanıldığı organizasyonda Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği personelleri de görev yaptı.

Kan Bağış kampanyası sırasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, havaların düzelmesi ile kan bağışı etkinliklerinin artmaya başladığını ve vatandaşların da oldukça duyarlı davrandığını belirtti.

Türkiye tarafından bağışlanan araç ilk kez kullanıldı

Türk Kızılayı’nın bağışladığı mobil kan toplama aracının ilk kez Vadili’de kullanılarak hizmete girdiğini dile getiren Sucuoğlu, aracın tam donanımlı modern bir araç olduğunu da ifade etti.

Sucuoğlu, aylık 1500 ile 2000 ünite kana ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, aylık toplanan kan sayısının 800 ile 1200 arasında olduğunu ve bu sayının yeterli olmadığını kaydetti.

Her ay iki kez olmak üzere 600 ünite talasemi hastalarına kan verilmesi gerektiğini de söyleyen Sucuoğlu, toplanan kan sayısının düşük olması nedeni ile zaman zaman bunun aksadığını söyledi.

Mobil Kan toplama aracının her cumartesi bir bölgeye giderek kan toplayacağını da ifade eden Sucuoğlu, aracın hizmete girmesi ile daha fazla kan toplanacağını ve farkındalık yaratılacağını söyledi.

Sucuoğlu ayrıca Vadili Sağlık Merkezi’nde 3 Nisan itibarı ile Diş Bakım Merkezi’nin hizmet vermeye başlayacağının müjdesini de vererek Vadili ve Mesarya bölgesindeki vatandaşların bu merkezden yararlanabileceklerini belirtti.

ADAHAN

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ise etkinlikte kan bağışında bulunarak, açıklama bulundu.

Adahan, Vadili halkı olarak sağlık alanında yapılan her türlü etkinliğe destek verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek Bakan Sucuoğlu ve ekibinin icraatlarından memnun olduklarını vurguladı.

Bir vatandaş olarak kan bağışında bulunmaktan ötürü memnun olduğunu da dile getiren Adahan, toplanan kanların bir çok insana şifa olmasını diledi.