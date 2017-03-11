Sucuoğlu: "Ülkede ciddi bir kan ihtiyacı var"

Thalassemia hastalarının kan ihtiyacının giderilmesi ve duyarlılığın artırılması amacıyla, Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği “ Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi.

Dernek lokalinde düzenlenen kampanyaya Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da katılarak, destek verdi.

Bakan Sucuoğlu, ülkede ciddi bir kan ihtiyacı odluğuna dikkati çekerek, thalassemia hastaları başta olmak üzere, ameliyat ve kaza durumlarında ortaya çıkan kan ihtiyacını giderebilmek için belli bir stokun bulunması geretkiğini kaydetti ve “KKTC olarak bu konuda kendi kendimize yetmeliyiz” dedi.

Sucuoğlu “Kan konusuna gelince ülkemizde hem ihtiyaçlı vatandaşlarımızın sayısının artması ama en önemlisi Thalamsemialı vatandaşlarımızın 15 günde bir kan almaları gerekiyor. Yine yapılan ameliyatlarda, trafik kazalarında acil kan gerektiren durumlarda, belli bir kan sayısına ünit olarak ihtiyaç oluyor. Buna da vatandaşlarımızın, duyarlı birliklerimizin çabaları ile sağlıyoruz ve şu da bir gerçek ki, kendi kendimize yetmeliyiz bu konularda. Kan konusunda KKTC vatandaşlarımızın kendi kendine yetecek yardımı, kendi kendine yapması gerekir. Bu bence çok önemli çünkü yurt dışından kan getirmek oldukça zor, mevzuatlara takılıyor. Biz kendi kendimize yetmesini başaracağız” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, havaların ısınması ile birlikte, kısa bir süre önce Türkiye Kızılayı’nın hibe ettiği kan toplama otobüsleri ile üniversitelerde ve köy meydanlarında kan toplama etkinliği düzenleyeceklerini de belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı.

Bakan Sucuoğlu dün düzenlenen organ bağışı toplantısı ile ilgili bilgi de vererek, organ bağışına yoğun bir katılım olduğunu vurguladı ve önümüzdeki hafta bir çok siyasi parti ilçe yönetimlerinin ve gençlik kollarının organ bağışı yapacağını duyurdu.

Sucuoğlu “bu çok sevindirici, her bağışlanan organ ya bir can kurtarır ya da kaliteli bir yaşam sunar. Özellikle böbrek konusunda çok ciddi başarılar elde ediyor ekibimiz. Bu farkındalığı ve bu kampanyaları devam ettireceğiz” dedi.

Dernek Başkanı Uğur Güler ise yeni kurulan bir dernek olduklarını belirterek, ilk faaliyetlerini böylesi anlamlı bir etkinlikle yapmak istediklerini söyledi.

Güler, dernek yönetimi ve üyeler olarak, 6 ayda bir kan vereceklerini de ifade ederek, derneğin organ bağışı yapmak konusunda da duyarlı davranacağını kaydetti.

Thalassemia Derneği as Başkanı Ahmet Varoğlu ise kanın; en büyük ihtiyaçları olduğuna dikkat çekerek, derneğe katkılarında dolayı teşekkür etti ve bunun tüm sivil toplum örgütlerine örnek olmasını istedi.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu da konuşmasında, hep birlikte ele ele verilirse daha iyi günlere kavuşulabileceğini belirtti.