Sucuoğlu: "Yeni hastane yapımının arkasını bırakmadık"

Tuğçe Ülkü Aydın

4 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde tören düzenlendi.

Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, eleştirileri yanıtladı.

Geçen yılki törene muhalefet olarak katıldığını anımsatan Bakan Sucuoğlu, muhalefetteyken eleştirmenin kolay olduğunu, ancak bir şeyler yapmak ve sorunları çözmenin ise aslında o kadar kolay olmadığını, bunu göreve gelince daha iyi anladığını söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana sağlıkta yapılanlar hakkında bilgiler veren Sucuoğlu, 9 aylık görev süreleri içinde özlük hakları, yasalar ve altyapı konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Altyapı konusunda ciddi bir yol kat ettiklerini belirten Bakan Sucuoğlu, eksikliklerin hala var olduğunu, yapılanların yeterli olmadığının bilincinde olduklarını, ancak geçmişe bakıldığında ise gerçekten bir fark görülebileceğini ifade etti.

“YENİ HASTANE YAPIMININ ARKASINI BIRAKMADIK”

Altyapı konusundaki çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bakan Sucuoğlu, yeni hastane yapılmasının ise arkasını bırakmadıklarını vurguladı.

Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu durum sebebiyle, şu an için bir adım atılamadığına dikkat çeken Bakan Sucuoğlu, konu hakkında nisan ayı sonunda Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve durumu netleştireceklerini anlattı.

Bakan Sucuoğlu, yeni hastane için proje bazında bir çalışma yapıldığını söyledi.

Lefkoşa DR.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin taşıdığı yüke de dikkat çeken Bakan Faiz Sucuoğlu, son zamanlarda sıklaştığı söylenen hasta sevklerinin ise altyapı eksikliklerinden kaynaklandığını belirtti.

Bakanlık olarak hasta sevklerinin tamamen doktorların inisiyatifine bırakıldığını vurgulayan Sağlık Bakanı Sucuoğlu, sevk edilecek hastaların durumuna doktorlardan oluşan komisyonların karar verdiğini anlattı.

“ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA KARAR BUGÜN BAKANLAR KURULU’NDAN GEÇECEK”

Özlük hakları konusunda da beklenen kararın bugün Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceği müjdesini veren Bakan Sucuoğlu, yeni başlayan doktorların kök maaşlarına 2 bin 200 TL artış, 2010’dan sonra İşe giren doktorların maaşlarına ise, bin 200 TL gibi bir artış getirileceğini vurguladı.

Döner Sermaye ve Performans Yasalarının ise büyük bir ihtimalle 15 gün sonra Bakanlar Kurulu’na gelmesinin beklendiğini ifade eden Bakan Sucuoğlu, Özel Hastaneler Yasası ve Tüzükleri ile ilgili çalışmaları için ise komitelerle görüşmelerin devam ettiğini anlattı.

Özel Hastaneler konusunun çok hassas bir konu olduğuna işaret eden Bakan Sucuoğlu, KKTC çalışma sistemine uyacak ve hastaları mağdur etmeyecek şekilde bir yasanın hazırlanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ise henüz Savcılıktan gelmediğini, 3 bakanlığı ilgilendirecek çok kapsamlı bir yasa olacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, sadece bu konuyla ilgilenecek bir Ad-Hoc komite kurulması için Meclis Başkanı Sibel Siber’le görüştüklerini anlattı.

Sağlık Bakanı Sucuoğlu, tüm yasa tasarılarını 2017 yılı sonuna hayata geçirme hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.