Lefkoşa11 °C
  • UptownPark
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
  • BMW i8 M için geri sayım başladı
  • Dakar Rallisinden Çok Özel Görüntüler
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SÜİB, Hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi
SÜİB, Hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi

SÜİB, Hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi

SÜİB, döviz kuru artışı nedeniyle girdi maliyetlerinin en az yüzde 30 arttığını belirterek, hükümetin döviz kuru artışına karşı tedbir alması gerektiğini kaydetti.

A+A-

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), döviz kuru artışı nedeniyle girdi maliyetlerinin en az yüzde 30 arttığını belirterek, hükümetin döviz kuru artışına karşı tedbir alması gerektiğini kaydetti.

SÜİB Başkanı Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, süt ürünleri imalatı yapan imalatçıların her geçen gün artan üretim girdi maliyetlerinin altında ezilmekte olduklarını ifade etti.

Avunduk, döviz kaynaklı mağduriyetlerin hükümet edenler tarafından karşılanması, gerekli desteklemelerin bir an önce çıkması ve acil tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Girdi maliyetinin minimum yüzde 30 arttığını yineleyen Avunduk, finans maliyetinin imalatçıları batma noktasına getirdiğini ifade etti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.