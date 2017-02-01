Sular taştı belediye baktı

Eniz Orakcıoğlu

Belediyeler Türkiye’den su gelmeden önce su tasarrufu için sürekli vatandaşı uyarırken, Türkiye’den gelen su ile birlikte rahatladı. Fakat bu rahatlamayla birlikte sular belli bir oranda zamlandı, vatandaşların bir çoğu ise bu su zammına isyan etti. Peki belediyelere ait büyük su depolarından taşan suların israfının hesabını kim veriyor. Türkiye’den su geldi diye artık suyu duyarsızca kullanıp, boşa akmasına izin mi veriliyor? Üstelik depolardan taşan suyun maliyeti kim tarafından ödeniyor. İşte bu soruların cevabı vatandaşın aklını karıştırmaya yetiyor.

“Su taşıyor kimsenin umurunda değil”

Serhatköy’de suyun ana dağıtım yeri olan devasa depodan taşan sular ise çevredeki vatandaşın şikayetine yol açtı. “Su taşıyor kimsenin umuru değil” diyen vatandaş, “taşan bu suyun bedeli kimsen sorulacak, hesabı kimden kesilecek” dedi.