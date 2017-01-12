Süper Lig'de tatil bitiyor

Ligde devre arası 16. hafta karşılaşmalarının ardından verilirken, 17 günlük izin sonrası ikinci devre 17. hafta maçlarıyla start alacak.

Ligde 16. haftanın son müsabakaları 26 Aralık Pazartesi günü oynanmış ve ardından ilk devre tamamlanıp, araya girilmişti. Planlamaya göre ikinci devrenin ilk maçında yarın Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR TRANSFERDE HIZLI

Trabzonspor, Süper Lig'in devre arasında yaptığı transferlerle dikkati çekti.

Bordo-mavili ekip, devam eden ara transfer döneminde kadrosuna 4 futbolcu dahil etti.

Karadeniz temsilcisi, savunmayı Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, forvet hattını da Olcay Şahan ile güçlendirdi.

Lig lideri Medipol Başakşehir, transferde İrfan Can Kahveci ve Egemen Korkmaz'ı alırken, ikinci sıradaki Beşiktaş ise Ryan Babel ve Matej Mitrovic'i transfer etti.

Galatasaray forvet oyuncusu Garry Rodrigues'i renklerine bağlarken, Fenerbahçe ise Oleksandr Karavaev'i kadrosuna kattı.

17. HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de devre arasının ardından yapılacak 17. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

ŞAMPİYONLUK YARIŞI KALDIĞI YERDEN DEVAM



Süper Lig'de şampiyonluk yarışı da kaldığı yerden tekrar başlayacak.

İlk 16 haftalık bölümde aldığı başarılı sonuçlarla sürpriz şekilde devre arasına 36 puanla lider giren Medipol Başakşehir'i, 35 puanla Beşiktaş, 33 puanla Galatasaray ve 31 puanla da Fenerbahçe takip ediyor.

DERBİ HAFTALARI

Süper Lig'in ikinci bölümünde ilk derbi 22. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Arena'da yapılacak.

Ligin 28. haftasında Galatasaray, bu kez Fenerbahçe'yi konuk edecek. 30. haftada ise Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan 25. haftada Trabzonspor-Galatasaray, 27. haftada Trabzonspor-Beşiktaş, 33. haftada da Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.