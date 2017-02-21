Süpermarkete atıyla girdi

Güney Afrika'nın Jeffreys Körfezi bölgesindeki bir markete müşterilerden biri atla girdi. Reyonlar arasında atıyla tur atan ve alışveriş yaptığı görülen kişiyi, bir başka müşteri telefonuyla görüntüledi.

Olay sırasında markette bulunan müşterilerden Alistair Smith'in çektiği videoda, atla tur atan kişiye market yöneticisinin küfrederek dışarı çıkmasını söylediği duyuluyor. Eşine az rastlanır olayı görüntüleyen Smith, marketin içindeki atı önce reklam sandığını söyleyerek, "Çok komikti, insanların yüzündeki tepkileri görmek paha biçilemezdi. Olayın reklam olmadığını, market müdürünün atlıyı kovalamaya başlamasıyla fark ettim" dedi. Videoda, marketteki atlıyı görenlerin şaşkınlığı gözler önüne serildi.

Herkesi hayrete düşüren olaya şahit olan ve gördüklerine inanamadığını söyleyen bir diğer müşteri Lisa Sipika ise, "Her zamanki pazar alışverişimi yaparken alışılmadık koşu sesleri duydum. Başımı çevirdiğimde büyük bir atı yürürken gördüm. Beş dakika kadar süpermarkette turladı" dedi. Şaşırtıcı olayın oradaki herkes için eğlenceli bir deneyim olduğunu ve market müdürünün dahi öfkeli görünmediğini söyleyen Sipika, atlı şahsın marketten atıyla birlikte çıkarılmasıyla müşterilerin hemen telefonlarına sarılıp gördüklerini yakınlarına anlattığını ifade etti.