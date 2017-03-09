Şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Evrim Kamalı

Değirmenlik - Girne Anayolunda şüpeli görülen bir araçta yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Volkan Taşkın tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Volkan Taşkın'ın 7 Mart Tarihinde saat 18.30 raddelerinde şüpheli görülmesi üzerine Değirmenlik - Girne Anayolunda durdurularak içerisinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu söyledi. Polis zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişinin arandığını belirterek ilk etap da 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.