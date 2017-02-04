Şüpheli davranışları tutuklattı

Nadire Bahadi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa’da düzenlediği operasyonda Nihat ve Faruk Arbak kardeşlerin üzerinde ve evlerinde yaklaşık 12 gram sentetik cannabinoid ve 3 adet ucu yanık sigara bulundu. Zanlılar dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

12 gram bonzaiyle yakalandılar

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Özgür Biçenleroğlu, 2 Şubat tarihinde polis tarafından şüpheli olarak görülen zanlı Nihat Arbak’ın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Nihat Arbak’ın evinde yapılan aramada ise 6 gram 50 miligram daha sentetik cannabionoid bulunduğunu belirten Biçenleroğlu, o esnada evde bulunan Faruk Arbak’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara ve 1 gram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını belirten Biçenleroğlu, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.