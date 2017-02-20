“Şüpheli hareketler” ele verdi

Devrim Demir

Ülkeye uyuşturucu sokmak için hava ve kara giriş kapıları kullanılmaya devam ederken, ülkede öğrenci statüsünde olduğu öğrenilen Jihad Halawani isimli kişi tasarrufunda 28 gram hintkeneviri ile ele geçirildi.

Önceki akşam Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan, KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Halawani’nin üzerinde görevli personel tarafından arama yapıldı.

Tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı, Narkotik ekiplerine teslim edilirken işlediği suçu itiraf etti.

Zanlı Jihad Halawani aleyhinde, dün tutukluluk talebiyle çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 3 gün tutukluluk emri alındı.

Üzerinden esrar çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci, mahkemede verdiği ifadede zanlı Jihad Halawani’nin Kanunsuz uyuşturucu madde hint Keneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Halil Dümenci, zanlının saat 19.00 sıralarında Lokmacı Kara kapısından, ülkeye giriş işlemlerini yaptırdığı esnada şüpheli hareketleri ile dikkati çekmesi sonucu üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalandığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini belirten Dümenci, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.