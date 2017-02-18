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Şüphelilere cep telefonundan tespit

Şüphelilere cep telefonundan tespit

Gazimağusa’da  Karakol bölgesinde önceki gün meydana gelen hırsızlık olayı şok yaşattı.

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da  Karakol bölgesinde önceki gün meydana gelen hırsızlık olayı şok yaşattı. Evinin önüne park ettiği JS 262 plakalı aracını sabah kalktığında yerinde göremeyen ve komşusunun güvenlik kamerası görüntülerinde çalındığını farkeden Gökhan Şahin, durumu polise bildirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatan Adli Şube Ekipleri,  şüpheli olarak 2 kişiyi kimlik bazında tespit etti. Konu şüphelilerin evlerine baskın düzenleyen ancak kimseyi bulamayan polis, konu şahısları bulmak için aramalarını sürdürüyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre şüphelilerin cep telefonundan son olarak Lefkoşa civarında sinyal alındığı öğrenildi.

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