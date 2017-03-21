Sürat, alkol ve dikkatsizlik kazayı getirdi

Murat Aslan

Lefkoşa’da dün sabahın ilk ışıklarında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirirken, ölüm olmaması sevindirdi.

Kaza saat 06.00 sıralarında Şht. Ecvet Yusuf Caddesi boyunca LC 378 plakalı ekmek taşıma aracını Güney istikametine doğru kullanan Shakil Ahmad’in yolun solunda bulunan Kermeoğlu Restaurant önünde geldiğinde dikkatsizce sağ taraftaki toprak alana dönüşe geçmek istedi. Bu esnada karşıdan süratli ve % 105 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Ali İlhan yönetimindeki FE 949 plakalı aracın önünü tıkayan LC 378 plakalı aracın çarpışması sonucunda kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan LC 378 plakalı araç sol arka kısmiyle yol kenarındaki telefon direğine çarparak durabildi.

Kaza sonucunda yaralanan Ali İlhan ile Shakil Ahmad Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak müşahede altına alındılar. Ancak Shakil Ahmad’in sol leğen kemiğindeki kırık nedeniyle Ortopedi Servisi’ne yatırıldığı bildirildi.

Kazada LC 378 plakalı araçta 3,500 TL’lik, FE 949 plakalı araçta ise 10 bin TL’lik maddi hasar meydana gelirken, telefon direğinde bir zarar oluşmadı.

Kaza yerine gelen Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da incelemelerde bulundu.