Sürekli kirletiyoruz

Duygu Alan

Haspolat Organize Sanayi Bölgesi’nde çevre kirliliği dikkat çekiyor.

Haspolat’ta, gerek sanayi atıkları, gerekse köy etrafına atılan pislikler, büyük bir çevre kirliliği yaratırken insan sağlığını da tehdit ediyor.

Haspolat’ta çevreye atılan gelişi güzel çöpler, moloz yığınları oluşmasına neden oluyor.

Moloz yığınları içerisinde eski ev eşyalarından araba lastiklerine kadar görmek mümkün.

Çevreye verdiğimiz zararlar, insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Etrafa gelişi güzel savurduğumuz çöpler, bulaşıcı hastalık riski taşırken fare, sivrisinek ve haşere gibi hayvanların popülasyonunun artmasına neden oluyor.

Haspolat Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunuyor. LTB ekipleri bölgede düzenli olarak temizlik yapsa da yıllardır bu bölgede kirliliğin önüne geçilemiyor.

LTB temizliyor, vatandaş kirletiyor.

Trafikte de tehlike saçıyor

Çevre kirliliğinin zararları bunlarla da bitmiyor. Etrafa atılan poşetler, yemiş ambalajları ve benzeri atıklar, özellikle havanın rüzgarlı olduğu günlerde trafikte de tehlike yaratıyor.

Rüzgarın kuvveti ile havalanan naylon poşetler, seyir halindeki araçların ön camlarına tutunuyor. Uçuşan naylon poşetlerden en çok nasibini alan ise motosiklet sürücüleri oluyor.

Hurdalık çirkinliği

Haspolat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerindeki hurdalar ise olabildiğince görüntü kirliliğine sebep oluyor.​

Dönem dönem kasıtlı yakma veya kaza ile bu hurdalıklarda meydana gelen yangınlar ise hem atmosfere zarar veriyor hem de dumanın yaydığı zehirli gaz insan sağlığını tehdit ediyor.

Korluğu da çöplüğe dönüştürdüler

UKÜ – Taşkent anayolu üzerinde bulunan koruluk çöplüğe dönüştürüldü. Korulukta yemek artıklarından, moloz yığınlarına, eski ev eşyalarından naylon maddelere birçok atık bulunuyor.

Korulukta çöplüğe dönüştürülen alanda onlarca içki şişesi ise dikkati çekiyor.

Yürüyüş yapanların sıklıkla gittiği korulukta oluşan çevre kirliliği mide bulandırıyor.