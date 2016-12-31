Suriçi esnafının umudu 2017’ye kaldı

Nadire Bahadi

Yeni yıl öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayıp raflarını ve stoklarını dolduran Mağusa esnafı, yılbaşının gelip çatması ile neredeyse stoklarını tüketti. Sokaklarda yeni yıl hazırlığı için trafik adeta kaosa dönerken, yağışlı havaya rağmen özellikle Salamis Yolu’nda bulunan dükkanlarda adım atacak yer kalmadı. Tüm bu yoğunluk ve alışveriş çılgınlığından Suriçi esnafı ise nasibini almadı. Bu yıl Suriçi’ne bayram ve diğer özel günlerde de olduğu gibi yeni yıl bereketi uğramadı. Yeni yıla saatler kala Suriçi’nde esnaf siftah yapmadan dükkan kapattı.

Suriçi’nde işler kangren

Mağusa’nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Suriçi esnafı da yeni yıl öncesinde sermayesini yeni yıla özel artırıp yeniledi. Haftalar öncesinden hazırlıklar tamamlanırken, yılbaşının gelip çatmasına rağmen çarşıda hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlı hava da olumsuz çarşı için olumsuz etki yarattı ve dün Suriçi çarşısı sokakları bomboş kaldı. İşleri zaten kötü olan Suriçi esnafının yeni yıl öncesinde de durumunda değişiklik yaşanmadı. Gün boyu müşteri bekleyen esnaf siftah bile yapamadan dükkan kapattı.

Belediye de Suriçi’ni unuttu

Geçmiş yıllarda Suriçi’nde yeni yıl nedeni ile süslemeler yapan Mağusa Belediyesi’de bu yıl Suriçi’ni unuttu. Sokaklar da ne bir ışıklandırma ne de yeni yıl süslemesi yapılamayan Suriçi’nde yeni yıl öncesinde de vatandaşı cezbedici hiçbir etkinlik yapılmadı. Havanın kararması ile çarşıda sokak lambaları da yanmazken, gün ışığında bile iş yapamayan esnaf karanlık olması nedeni ile yeni yıl öncesinde geç saatlere kadar açık kalan dükkanların aksine akşam üstü dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

Esnaf ne dedi?

Ali Rüzgar: Suriçi’nde yeni yıl hazırlığı yerine sanki sokağa çıkma yasağı var. Sokaklar hiç kimse yok. Havalarda yağmurlu olunca olumsuz etkiledi. Suriçi’ni öldürdüler. Mağusa’nın diğer bölgeleri hava yağmurlu olmasına rağmen cıvıl cıvılken, Suriçi’nde bir Allah’ın kulu yok. Yerleşim yerlerinin ve dükkanların dışarıya açılması ve Suriçi’nin trafiğe kapatılması esnafı öldürdü. 42 yıldır ben Suriçi’ndeyim 15 yıldan bu yana düşen işler son 5 yıldır kangren oldu.

Kasım Uluçaylı: Suriçi’nde yeni yıl öncesinde beklenen olmadı. Ufak tefek manevi ilişkiler nedeni ile hareketlenme yaşansa da esnaf bu yeni yıl öncesinde de istenilen satışlara ulaşamadı. Yeni yıl öncesinde 1 gün işler artsa bile, Suriçi’nde esnaf 364 gün iş yapmıyor ve o bir günlük gelir de giderleri karşılamıyor. Sadece yılbaşında oluşan canlılık ile değil, yıl boyunca gelir ve giderlerin bir birini karşılamaması Suriçi esnafının durumundaki vahameti ortaya seriyor. Mutsuz bir ortam var ama yine de gelecek yıllar için umutlu olmak gerekir.

Güven Başarır: Bu yıl işlerimiz geçmiş yıllara oranla oldukça zayıf. Yıllardan beri Suriçi’nde her yıl daha da gerileyen işler bu yeni yıl öncesinde tamamen durma noktasına geldi. Buna gerek Suriçi’nin araç trafiğine kapalı oluşu gerekse vatandaşın dövizin yükselmesi nedeni ile ekonomik kriziçinde olması neden olurken, bir de şehrin dışına açılan alışveriş merkezleri Suriçi’ndeki küçük esnafın işlerini daha da geriye çekti. Belediye bile bu yıl Suriçi’ni unuttu. Sokaklar da yeni yıl dolayısı ile tek bir süsleme yapılmadı.

Sabri Umay: Suriçi her geçen yıl bir öncekinden daha da kötü bir yıl geçiriyor. Geçtiğimiz yıllarda özel günlerin öncesinde olsun esnaf iş yaparken bu yıl onu da bulamadık. Yeni yıl geldi çattı ama Suriçi sokakları bomboş kaldı. Esnaf kepenk kapatacak duruma geldi. Yıllar önceki Suriçi çarşısından artık eser kalmadı.