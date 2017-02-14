Suriçi’nin simgesi Hulusi İpekçioğlu

Mağusa Plus

Gazimağusa’nın suriçi bölgesinde 25 yıldır konfeksiyon dükkanı işleten Hulusi İpekçioğlu, meslek yaşamına başladığı ilk günden bugüne kadar yaşadığı tüm tecrübeleri Mağusa Plus’a aktardı.

Nişanlandıktan sonra mesleğe başladım

Dükkanı faaliyete 1981 yılında geçirdiğini söyleyen İpekçioğlu, esas mesleğinin terzilik olduğunu ve öncesinde terzi dükkanı çalıştırdığını, ancak nişanlandıktan sonra suriçinin hemen girişinde bulunan dükkanını açtığını aktardı. Bavul, spor çantaları ve düğme satımı ile işe başladığını anlatan İpekçioğlu, o zamanlarda konfeksiyon dükkanlarının yaygın olmadığını ve herkesin spariş vererek elbise diktirdiğini söyledi.

Zamanla ürünlerimizi arttırdık

İşlerin ilk zamanlar çok iyi gittiğini ve zamanla ürünlerini arttırdıklarını belirten İpekçioğlu, 10-15 yıl geçtikten sonra konfeksiyon dükkanlarının da artması ile pastadaki dilimin küçülmeye başladığını ifade etti.

Uyarılarıma rağmen bu işe girişen bir çok kişi iflas etti

Kendisinin mal sahibi olması ve kira ödememesi ve bu işte tecrübeli birisi olması sebebi ile her zaman ayakta durduklarını anlatan İpekçioğlu, emekliye ayrılan bir çok kişinin de bu işe yöneldiğini, kendisinden yardım talep eden tanıdıklarına mal sahibi olmadan kiralık dükkanda bu işe girmeleri halinde başarılı olmalarının oldukça güç olacağı uyarısında bulunmasına rağmen, bir çok kişinin bu işe girdiğini ve en geç 6 ay sonra iflas ettiklerini aktardı.

İşler azalınca boncuk işine girdik

Benzer iş yerlerinin artması ile beraber işlerin yarı yarıya düştüğünü anlatan İpekçioğlu, son 10 yıldır boncuk satmaya başladıklarını söyledi. Herhangi bir sektör çok iyi durumdayken, herkesin o işi yapmaya yöneldiğini ve bunun da sektörü zayıflattığını vurgulayan İpekçioğlu, “anlamadığı bir işe giren kimse kesinlikle günün sonunda başarısız olur” şeklinde konuştu.

Suriçindeki mağazaların 10-15 tanesi bildiği mesleği yapıyor

Suriçi bölgesinde dükkan açanların genellikle emekliye ayrılan kişiler olduğunu belirten İpekçioğlu, bu işi meslek olarak benimseyerek uzun süreden beri faaliyet gösteren en fazla 15 kişinin suriçi bölgesinde esnaflık yaptığını savundu.

Bizim avantajımız kira ödemememizdir

Suriçi bölgesinde bir çok kişinin kira ödediğini anlatan İpekçioğlu, kendilerinin en büyük avantajlarının dükkanın mal sahibi olmaları olduğunu söyledi. Kiraların da dövize endeksli olduğunu ve dövisin de günden güne yükseldiğini belirten İpekçioğlu, “dükkan sahipleri de bunu düşüğnerek kiralarda biraz indirime gitmelidir, sterlin günden güne yükseliyorsa sen 200 sterlin kira alıyorsan bunu 170 sterline düşürmelisin” şeklinde konuştu.

Suriçi başka memlekette olsa cennet gibi olurdu

Suriçi bölgesindeki bakımsızlığa da değinen İpekçioğlu, suriçine ne zaman birşeyler yapılmak istense Eski Eserler Dairesinin engel olduğunu ve çivi dahi çaktırmadığını vurgulayarak, “suriçi başka bir memlekette olsaydı şimdiye cennet gibi olurdu” şeklinde konuştu.