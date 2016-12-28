Suriye, 2016'da dış politikaya damgasını vurdu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl boyunca 4 kıtada yoğun şekilde yürüttüğü diplomasi trafiğinde en çok mesaiyi Suriye'de krizin son bulması için harcarken, bu kapsamda üçlü mekanizmaları harekete geçirdi, telefon diplomasisi yürüttü, ve uluslararası örgütleri harekete geçirmek için çaba gösterdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü aktif dış politika çerçevesinde 2016 yılı boyunca başta bölge ülkeleri olmak üzere kıtada 22'si ikili, 31'i çok taraflı olmak üzere 88 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Başta KKTC ve Yunanistan olmak üzere 6 ülkeye çalışma ziyaretinde bulunan Dışişleri Bakanı, ilaveten 19 seyahatte Cumhurbaşkanı, 10 seyahatte de Başbakan'a refakat etti.

Ziyaretlerde temel başlıkları, Suriye ve Irak'ta devam eden kriz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, AB ve sığınmacı krizi, Kıbrıs'ta çözüme yönelik yürütülen müzakereler oluşturdu. Çavuşoğlu, bölgede yaşanan krize çözüm bulmak üzere Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütlerde de etkin diplomasi yürüttü. Dışişleri Bakanı, en çok mesaiyi Suriye'de krizin son bulması için harcarken, bu kapsamda hem üçlü mekanizmaları harekete geçirdi, hem telefon diplomasisi yürüttü, hem de uluslararası örgütleri harekete geçirmek için çaba sarf etti.

Mevlüt Çavuşoğlu, 2016 yılı boyunca dışişleri bakanı olarak ikili, çok taraflı temaslar ve çalışma ziyareti içeriğiyle 40'tan fazla ülkeye gitti. En çok AB kurumlarının merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel, Türkiye'nin ilişkilerini stratejik düzeye çıkardığı Suudi Arabistan ve iki devlet bir millet sloganıyla yürüttüğü kardeş ülke Azerbaycan'ı ziyaret eden Çavuşoğlu'nun sıklıkla gittiği diğer ülkelerin başında KKTC, Fransa, Almanya, Yunanistan, İngiltere, ABD, Rusya, İran, Çin, Polonya, Hindistan ve İsviçre geldi.