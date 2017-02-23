Suriye konulu Cenevre 4 görüşmeleri başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 4. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler, ikili toplantılarla başladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Beşşar Esed rejimi ve muhalefet heyetiyle BM binasında ayrı ayrı bir araya geldi.

Mistura önce, rejimin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi başkanlığındaki heyetle görüştü. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Mistura, muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmeye muhalifler adına heyet başkanı Nasır Hariri, Müzakere Yüksek Komitesi Başkan Yardımcısı Yahya Kadamani ve başmüzakereci Muhammed Sabra katıldı.

Cenevre'deki 4. tur görüşmelerin resmi açılışı ise öğleden sonra yapılacak.

Mistura görüşme formatının henüz belirsiz olduğunu dile getirirken, muhaliler dün akşam yaptıkları açıklamada, vakit kaybı yaşanmaması için, Esed rejimi heyetiyle doğrudan görüşmek istediklerini vurgulamıştı.

BM'deki açılış oturumuna, muhalefet ve Beşşar Esed rejimi heyetlerinin yanı sıra, Rusya, Türkiye, İran ve ABD'nin de içinde olduğu Uluslararası Destek Grubu üyelerinin temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Görüşmelerde Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet yer alıyor.

ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi Michael Ratney, Rusya'yı BM Cenevre Daimi Temsilcisi Aleksey Borodavkin temsil edecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sergey Vershinin'in de Cenevre'ye gelmesi bekleniyor.

Mistura, dünkü açıklamasında görüşmelerin çerçevesinin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.