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Suriye'deki saldırıda 4 Rus askeri hayatını kaybetti

Suriye'deki saldırıda 4 Rus askeri hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli 4 Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli 4 Rus askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 16 Şubat’ta Suriye'nin Humus şehri yakınlarında Rus askeri aracının eşlik ettiği Esed ordusunun konvoyuna bombalı araçla yapılan saldırıda 4 Rus askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 2 Rus askerin de yaralandığı ifade edilerek, konvoyun Tiyas Hava Üssü'nden Humus şehrine giderken saldırıya uğradığı kaydedildi.

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