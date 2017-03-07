Surlariçi unutuldu

Melin Dobran

Başkent Lefkoşa’nın Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, bölgede yol, aydınlatma ve temizlik konusunda birçok sıkıntı olduğunu söyledi. Muhtar Eminoğlu, 23 yıldan beridir bölgede görev yaptığını ifade ederek, 1974 öncesi ile günümüz Surlariçi’nin durumun çok farklı olduğunu belirtti.

Diyalog Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Kafesli Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eminoğlu, bölgedeki en büyük sorunun kışın yanan odun sobaları olduğunu dile getirdi.

Bölgede yaşayan vatandaşların sobaya, odunun yanı sıra moloz da attığını dile getiren Eminoğlu, bunun dışarıya zehirli duman yaydığına dikkati çekti. Eminoğlu, Surlariçi’nde terk edilmiş çok sayıda hem vakıf malı, hem de özel mülk olduğunu belirterek, bunun içler acısı bir durum olduğunun altını çizdi.

“Hiçbir gelişme yok”

Bölgenin güzelleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini ancak seslerini duyuramadıklarını anlatan Muhtar Eminoğlu şöyle dedi: “Bölgedeki çocukların oynayacağı park, halen harap durumda. Ben 23 yıldan beridir bölgede muhtarlık yapıyorum. Bölgenin güzelleşmesi için çok çabaladık ama sesimizi bir türlü duymuyorlar. Yollarımız olsun, sokak aydınlatmamız olsun elden geçmesi gerekiyor. Burası seçimlerde oy bölgesi olarak görülüyor. Devlet büyükleri seçim zamanı uğrar, bir daha da uğramaz. Kışın evlerde yanan odun sobalarının içerisine sadece odun değil moloz da atılıyor. Bu yüzden geceleri yoğun duman altında kalıyoruz. Bu konuda bazı vatandaşlarımız duyarsız davranıyor. Bölgenin sorunlarını 40 yıldır konuşuyoruz. Bu gidişle bir 40 yıl daha konuşacağız. Çünkü hiçbir yetkili, Surlariçi’nin neden bu duruma geldiğini ve bazı şeyleri düzeltmek için nelerin yapılması gerektiğini ciddi anlamda bilmiyor. Bölge oy avı bölgesi olarak görülüyor.”