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  3. Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor
Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor

Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor

Sürücü eğiticisi sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor.

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Sürücü eğiticisi  sınavı için başvuru süreci yarın başlıyor.

Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre  başvurular 27 Ocak tarihine kadar Trafik Dairesi Müdürlüğü’ne yapılabilecek.

Kayıt sırasında adaylardan şu belgeler isteniyor:

“Doğum Kayıt Belgesi. (25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamalı.), Son mezun olduğu okulun diploması (En az lise veya dengi okul mezunu olmalı).

Eğitici Ruhsatı verilmesi amacıyla dilekçe sunduğu motorlu araç tipini kullanmak için en az 5 yıllık bir sürüş ehliyetine sahip olmalı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi.

Sağlık Kurulu Raporu. 
Polis Genel Müdürlüğü’nden şimdiye kadar sürüş ehliyetine el konulmadığını ve sürüş ehliyeti almaktan men edilmemiş olduğunu gösteren bir belge.”

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