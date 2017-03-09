Sürücü Eğiticisi yazılı sınavı 20 Mart’ta yapılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, Sürücü Eğiticisi yazılı sınavının 20 Mart’ta, 10:00-12:00 saatlerinde, Lefkoşa’da Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yapılacağını duyurdu.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 5 Nisan’da uygulama sınavına alınacak.

Yazılı sınav, seçmeli test şeklinde yapılacak ve geçer not 100 üzerinden 60 olacak.

YAZILI SINAV KONULARI VE SINAVLARDA KULLANILACAK KAYNAK YAYINLAR

Yazılı sınav konuları ve sınavlarda kullanılacak kaynak yayınlar:

“Motor ve Araç Tekniği: (yüzde 20 ağırlıklı) Endüstri Meslek Liseleri’nin Motor Bölümlerinde görülen konuları kapsar.

Trafik yasa ve kuralları (yüzde 60 ağırlıklı)

21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası.

99/1974 sayılı Motorlu Araçlar Yol Trafik Tüzüğü.

9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası.

50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası.

43/991sayılı Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’nı kapsar.

Sağlık Bilgisi ve ilkyardım: (yüzde 10 ağırlıklı) Sağlık Bilgisi ve İlkyardım konularını içeren herhangi bir yayın. (Sivil SavunmaTeşkilat Başkanlığı’nın İlkyardım konularını içeren yayınları gibi.)

Çevre: (yüzde 10 ağırlıklı) Trafik ve Çevre konularını içeren herhangi bir yayın.”