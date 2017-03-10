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Süt bedelleri bugün ödeniyor

Süt bedelleri bugün ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Ocak 2017 döneminde SÜTEK’e süt veren798 üretici için bankaya toplam 9 milyon 718 bin 455.27 TL’lik yatırım yapıldı.

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