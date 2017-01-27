Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 01 – 15 Aralık 2016 döneminde SÜTEK’e süt veren 730 üretici için toplam 8.327.218.68 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.