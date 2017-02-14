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Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin dün ödendiğini duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin dün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16-31 Aralık 2016 döneminde SÜTEK’e süt veren 739 üretici için toplam 8 milyon 756 bin 878 TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

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